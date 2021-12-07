Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 😷 Штам Омікрон
СЬОГОДНІ Техно

"Підпаліть, як Гітлер євреїв": Від Facebook вимагають 150 млрд доларів за розпалювання ненависті

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
7 грудня, 14:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Біженці з М'янми у Великій Британії та США подали до суду на Facebook, звинувативши його у розповсюдженні висловлювань, що закликали знищити цілий народ
Біженці з М'янми подали до суду на Facebook
Біженці з М'янми подали до суду на Facebook / Фото: Pixabay, REUTERS

Біженці народу Рохінджа вимагають компенсації на суму більше 150 млрд доларів через те, що Facebook допустила рекламу, яка закликала їх вбивати.

Читайте також: Facebook заборонить орієнтувати рекламу на клієнтів, які цікавляться релігією чи ЛГБТ

Реклама

Компанію звинувачують у тому, що вона дозволяла розповсюджувати ненависну та небезпечну дезінформацію протягом багатьох років, пише BBC.

Близько 10 тис. людей було вбито під час репресій у 2017 році
Близько 10 тис. людей було вбито під час репресій у 2017 році / Фото: REUTERS

Алгоритми Facebook, на думку авторів позову, посилили розпалювання ненависті стосовно народу рохінджа.

Реклама

Читайте також: Метавсесвіт у небезпеці! Facebook не впорався з шахраями, які ховаються за Ілоном Маском

Повідомлення або облікові записи, які закликали до знищення цілого народу, так і не були вилучені із соцмережі.

Багато хто з народу рохіджа були змушені тікати зі своєї країни
Багато хто з народу рохіджа були змушені тікати зі своєї країни / Фото: REUTERS

Реклама

Тепер юристи подали позов проти Facebook у Сан-Франциско, заявивши, що компанія готова "торгувати життями народу рохінджа для кращого проникнення на ринок невеликої країни".

Серед повідомлень, які розповсюджувалися в соцмережі, були, наприклад, такі:

"Ми маємо боротися з ними, як Гітлер зробив з євреями".

"Залийте паливо та підпаліть, щоб вони швидше зустріли Аллаха".

У М'янмі у Facebook – більше 20 млн. користувачів. У 2018 році Facebook визнав, що він недостатньо зробив для запобігання розпалюванню ненависті стосовно рохінджа.

Читайте також: Facebook програє боротьбу за метавсесвіт: у чому його проблема

Марк Цукерберг особисто визнав свої помилки напередодні повсюдного насильства.

У Facebook закликали зробити з рохіджа те саме, що Гітлер зробив із євреями
У Facebook закликали зробити з рохіджа те саме, що Гітлер зробив із євреями / Фото: REUTERS

Рохінджа вважаються в М'янмі нелегальними мігрантами та протягом десятиліть зазнавали дискримінації. У 2017 році військові розпочали жорстокі репресії проти них.

Приблизно 10 тис. мусульман-рохінджа були вбиті, більше 700 тис. бігли у сусідній Бангладеш та пізніше – інші країни.

Читайте також: Facebook зламався: перейменування компанії закінчилося глобальним збоєм

Нагадаємо, раніше Facebook вже звинуватили у тому, що він заробив на антивакцинаторській рекламі про Голокост і "нацизм у США".

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти