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СЕГОДНЯ Техно

Facebook проигрывает борьбу за метавселенную: в чем его проблема

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
29 октября, 13:44
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Facebook переименовался в Meta для развития собственной метавселенной. Однако аналитики уверены, что компания столкнется с проблемами
Meta будет сложно выиграть гонку за метавселенную
Meta будет сложно выиграть гонку за метавселенную / Фото: REUTERS

Развивать метавселенную будет не столько компания, сколько ее пользователи, а значит это должно быть молодое технически подкованное поколение. А здесь у Facebook огромные проблемы.

Читайте также: Новая антиутопия: зачем Facebook переименовали в Meta и что такое метавселенная

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По информации The Verge, социальная сеть на протяжении многих лет теряла популярность у молодежи. Ожидается, что в ближайшие несколько лет Facebook потеряет 45% своей подростковой аудитории, поскольку его нынешние пользователи взрослеют, а новая молодежь не присоединяется.

В этом заключается огромная проблема. Meta нужна технически подкованная аудитория, чтобы развивать метавселенную, ведь старшее поколение не будет создавать себе аватары и тратить деньги на виртуальную одежду – им будет это попросту неинтересно, а некоторым – даже сложно.

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Давайте посмотрим правде в глаза: чем старше мы становимся, тем труднее идти в ногу с новыми технологиями. Мы смеялись над стариками, не умеющими пользоваться смартфонами, а теперь уже мы выступим в роли тех стариков.

Тот же Epic Games, опередивший Meta с идеей метавселенной в игре Fortnite, успешно реализовал свои задумки среди своих молодых пользователей. Для них нет ничего странного в том, чтобы потратить виртуальные деньги на цифровую одежду.

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В этом плане компании, занимающиеся видеоиграми, ушли далеко вперед, поэтому Meta нужно будет работать вдвое усерднее, чтобы догнать конкурентов, пишет digitaltrends.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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