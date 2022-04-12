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Nokia полностью уходит с российского рынка

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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12 апреля, 10:54
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Уход из России практически не скажется на финансовом состоянии компании
Nokia не простила России вторжение в Украину
Nokia не простила России вторжение в Украину / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Финская компания Nokia, которую обвиняли в организации системы шпионажа для Путина, объявила о полном прекращении бизнеса в России. Компания заявила, что дальнейшее присутствие в России невозможно из-за вторжения в Украину.

"За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России.

Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников", – говорится в официальном заявлении.

Те не менее, компания продолжит обеспечивать необходимую поддержку для обслуживания сетей, чтобы у россиян оставался доступ к интернету.

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Что касается финансовых последствий этого решения, то в компании не переживают, ведь в 2021 году на долю России приходилось менее 2% чистых продаж. Это не первый случай, когда уход из России не скажется на западных компаниях.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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