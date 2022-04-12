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СЬОГОДНІ Техно

Nokia повністю йде з російського ринку

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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12 квітня, 10:54
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Відхід з Росії практично не позначиться на фінансовому стані компанії
Nokia не вибачила Росії вторгнення в Україну
Nokia не вибачила Росії вторгнення в Україну / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Фінська компанія Nokia, яку звинувачували в організації системи шпигунства для Путіна, оголосила про повне припинення бізнесу в Росії. Компанія заявила, що подальша присутність у Росії неможлива через вторгнення в Україну.

"За останні тижні ми призупинили постачання, зупинили новий бізнес та переносимо нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії.

Тепер ми можемо оголосити про вихід з російського ринку. У ході цього процесу нашим пріоритетом залишається безпека та благополуччя наших співробітників", – говориться в офіційній заяві.

Проте компанія продовжить забезпечувати необхідну підтримку для обслуговування мереж, щоб у росіян залишався доступ до інтернету.

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Щодо фінансових наслідків цього рішення, то в компанії не переживають, адже в 2021 році на частку Росії припадало менше 2% чистих продажів. Це не перший випадок, коли вихід з Росії не позначиться на західних компаніях.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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