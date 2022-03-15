Неожиданный бунт в России: что допекло россиян

С началом войны в Украине наши граждане пытаются достучаться к россиянам, чтобы те выходили на улицы с требованием остановить путинское вторжение. Но российский бунт выражается немного по-другому

Россияне боятся выйти на Красную площадь / Фото: Коллаж: Сегодня

В первые дни вторжения россияне шокировали не антивоенными митингами, а очередями за кастрюлями в IKEA и последними гамбургерами в McDonald’s, пока компании не ушли с российского рынка.

Читайте также: Путин испугался бабушек и велосипедов! Топ-5 позорных задержаний в РФ

Реклама

Помимо них, еще более 200 компаний ввели собственные санкции против РФ и свернули свой бизнес в стране. К этом добавились санкции Роскомнадзора, запретившего популярные соцсети Facebook, Twitter и Instagram.

И здесь уже терпение россиян лопнуло! Но не переживайте, шокирующих фото столкновений с московских улиц вы здесь не увидите. Они решили бороться против системы, не выходя из дома.

В первую очередь, россияне массово начали интересоваться как пользоваться VPN для обхода блокировки Роскомнадзора. Поисковой запрос VPN вошел в тренды по стране. Параллельно с этим в России начали запрещать некоторые сервисы VPN.

Реклама

Но самый сильный удар нанесли российские геймеры. После ухода из страны Sony у них пропала возможность делать покупки в PS STORE. Такая несправедливость ни в какие ворота не лезет, подумали российские киберспорсмены, и создали петицию против блокировки магазина.

Реклама

За пять дней петиция собрала уже 28 тысяч подписей. Автор пригрозил Sony судом, если они не отменят свое решение.