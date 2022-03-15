Несподіваний бунт у Росії: що допекло росіян

З початком війни в Україні наші громадяни намагаються достукатися до росіян, щоб ті виходили на вулиці з вимогою зупинити путінське вторгнення. Але російський бунт виражається трохи інакше

Росіяни бояться вийти на Червону площу / Фото: Колаж: Сьогодні

У перші дні вторгнення росіяни шокували не антивоєнними мітингами, а чергами за каструлями в IKEA та останніми гамбургерами в McDonald's, доки компанії не пішли з російського ринку.

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Крім них, ще понад 200 компаній запровадили власні санкції проти РФ та згорнули свій бізнес у країні. До цього додалися санкції Роскомнагляду, який заборонив популярні соцмережі Facebook, Twitter та Instagram.

І тут уже терпець росіян урвався! Але не переживайте, шокуючих фото зіткнень із московських вулиць ви тут не побачите. Вони вирішили боротися проти системи, не виходячи з дому.

Насамперед, росіяни масово почали цікавитись як користуватися VPN для обходу блокування Роскомнагляду. Пошуковий запит VPN увійшов до трендів по країні. Паралельно з цим у Росії почали забороняти деякі послуги VPN.

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Але найсильнішого удару завдали російські геймери. Після відходу з країни Sony у них зникла можливість робити покупки у PS STORE. Така несправедливість у ворота не лізе, подумали російські кіберспорсмени, і створили петицію проти блокування магазину.

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За п'ять днів петиція зібрала вже 28 тисяч підписів. Автор пригрозив Sony судом, якщо вони не скасують свого рішення.