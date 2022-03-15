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Несподіваний бунт у Росії: що допекло росіян

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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15 березня, 11:49
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З початком війни в Україні наші громадяни намагаються достукатися до росіян, щоб ті виходили на вулиці з вимогою зупинити путінське вторгнення. Але російський бунт виражається трохи інакше
Росіяни бояться вийти на Червону площу
Росіяни бояться вийти на Червону площу / Фото: Колаж: Сьогодні

У перші дні вторгнення росіяни шокували не антивоєнними мітингами, а чергами за каструлями в IKEA та останніми гамбургерами в McDonald's, доки компанії не пішли з російського ринку.

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Крім них, ще понад 200 компаній запровадили власні санкції проти РФ та згорнули свій бізнес у країні. До цього додалися санкції Роскомнагляду, який заборонив популярні соцмережі Facebook, Twitter та Instagram.

І тут уже терпець росіян урвався! Але не переживайте, шокуючих фото зіткнень із московських вулиць ви тут не побачите. Вони вирішили боротися проти системи, не виходячи з дому.

Насамперед, росіяни масово почали цікавитись як користуватися VPN для обходу блокування Роскомнагляду. Пошуковий запит VPN увійшов до трендів по країні. Паралельно з цим у Росії почали забороняти деякі послуги VPN.

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Але найсильнішого удару завдали російські геймери. Після відходу з країни Sony у них зникла можливість робити покупки у PS STORE. Така несправедливість у ворота не лізе, подумали російські кіберспорсмени, і створили петицію проти блокування магазину.

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За п'ять днів петиція зібрала вже 28 тисяч підписів. Автор пригрозив Sony судом, якщо вони не скасують свого рішення.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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