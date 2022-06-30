NASA ошиблись: активность Солнца растет, а не падает – что ждет землян

Солнечный 25-й цикл может быть одним из самых сильных в истории человечества, что полностью противоречит прогнозам NASA . Вспышки на солнце породят магнитные бури, направленные на Землю

NASA ошиблись с прогнозом: вспышки на Солнце будут частыми и породят магнитные бури, направленные на Землю / Фото: unsplash.com, www.space.com

Эксперты из НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА) предсказали, что предстоящий Солнечный цикл будет таким же слабым. Однако есть другой прогноз, который подтвердил противоположное – Солнце будет очень активным.

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Солнечный 25-й цикл может быть одним из самых сильных в истории человечества. Команда опубликовала свои прогнозы в журнале Solar Physics в ноябре 2020 года. С тех пор эксперты NOAA и НАСА были озадачены, так как их прогноз оказался неверным. В это же время Макинтош и его коллеги наблюдали, как Солнце делает именно то, что они ожидали.

Например, в то время как NOAA и НАСА предсказывали на декабрь 2021 года всего 27 солнечных пятен, Солнце произвело 67, что более чем вдвое превышает оценку. А в мае 2022 года вместо 37 солнечных пятен, предсказанных NOAA и NASA, их было 97, производящих солнечные вспышки и корональные выбросы массы.

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К концу этого года Солнце легко достигнет 115 солнечных пятен в месяц, соответственно будет больше магнитных бурь / Фото: gazeta.ru, www.sciencetimes.com

Интенсивная солнечная активность вызывала геомагнитные бури на Земле, нанося ущерб спутникам на орбите и вызывая полярные сияния. Официальный прогноз пика солнечного максимума, который ожидается в апреле 2025 года, — 115 солнечных пятен в этом месяце.

Но если кривая следует текущей тенденции, которая отражает прогноз Макинтоша и его команды, уже к концу этого года Солнце легко достигнет 115 солнечных пятен в месяц, а через два года достигнет пика в более чем 210 солнечных пятен в месяц.

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Это действительно дико, что солнце продолжает наращивать активность,- сказал Макинтош,- Месяц за месяцем она продолжает расти. Но посмотрим. Солнце иногда делает странные вещи, и завтра цикл может полностью рухнуть.

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