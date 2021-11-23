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СЕГОДНЯ Техно

На аукцион выставили самую ценную рукопись Эйнштейна: за сколько планируют продать

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 11:04
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Сегодня на аукционе в Париже будет выставлена 54-страничная рукопись, написанная Альбертом Эйнштейном в соавторстве с его давним другом и инженером Мишелем Бессо
Альберт Эйнштейн
Альберт Эйнштейн / Фото: AFP

В ней ученые излагают основы знаменитой общей теории относительности Эйнштейна. Эта рукопись является одним из двух сохранившихся черновиков, демонстрирующих основы общей теории относительности.

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По данным аукционного дома Christie's, ожидается, что за документ удастся выручить от 2,4 до 3,5 миллионов долларов, что потенциально сделает его самым дорогим произведением Эйнштейна из когда-либо проданных, сообщает livescience.com.

"Это, без сомнения, самая ценная рукопись Эйнштейна, когда-либо выставлявшаяся на аукционе", – добавили в заявлении представители аукционного дома.

26 страниц рукописи написаны рукой Эйнштейна, еще 24 принадлежат руке Бессо, а три страницы написаны ими совместно.

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Также ученые часто делали заметки на полях, комментируя работу друг друга. Эйнштейн даже комментировал собственные рассуждения.

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Работы Эйнштейна часто продаются на аукционах за миллионы долларов. В мае 2021 года письмо Эйнштейна физику-сопернику, содержащее его знаменитое уравнение E = mc2, было продано на аукционе за 1,2 миллиона долларов.

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В 2017 году две короткие записки, которые Эйнштейн написал посыльному в токийском отеле, в том числе одна с описанием его "формулы" счастья, были проданы за 1,5 миллиона долларов.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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