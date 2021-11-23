На аукціон виставили найцінніший рукопис Ейнштейна: за скільки планують продати

У ньому вчені викладають основи знаменитої загальної теорії відносності Ейнштейна. Цей рукопис є одним з двох чернеток, що збереглися, які демонструють основи загальної теорії відносності.
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За даними аукціонного будинку Christie's, очікується, що за документ вдасться виручити від 2,4 до 3,5 мільйонів доларів, що потенційно зробить його найдорожчим твором Ейнштейна з будь-коли проданих, пише livescience.com.
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"Це, без сумніву, найцінніший рукопис Ейнштейна, який колись виставлявся на аукціоні", – додали в заяві представники аукціонного будинку.
26 сторінок рукопису написано рукою Ейнштейна, ще 24 належать руці Бессо, а три сторінки написані ними спільно.
Також вчені часто робили нотатки на полях, коментуючи роботу один одного. Ейнштейн навіть коментував власні міркування.
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Роботи Ейнштейна часто продаються на аукціонах за мільйон доларів. У травні 2021 року листа Ейнштейна фізику-суперникові, що містить його знамените рівняння E=mc2, було продано на аукціоні за 1,2 мільйона доларів.
У 2017 році дві короткі записки, які Ейнштейн написав посильному в токійському готелі, в тому числі одна з описом його "формули" щастя, було продано за 1,5 мільйона доларів.