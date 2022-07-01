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Миллиардер спасет "Мрию" – Ричард Брэнсон восстановит самый большой грузовой самолет

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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1 июля, 06:48
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Основатель Virgin Group и космический предприниматель Ричард Брэнсон посетил украинский аэропорт Антонов и заинтересовался восстановлением грузового самолета "Мрия"
Космический предприниматель Ричард Брэнсон хочет восстановить "Мрию", уничтоженную рашистами
Космический предприниматель Ричард Брэнсон хочет восстановить "Мрию", уничтоженную рашистами / Фото: Коллаж: Сегодня, interestingengineering

Украинский аэропорт Антонов, место, где был уничтожен самый большой в мире грузовой самолет "Мрия", стал местом встречи украинских политиков и космического предпринимателя Ричарда Брэнсона. Основатель Virgin Group высказал свое намерение восстановить самолет Ан-225.

Также мы писали, что Норвегия передает Украине три MLRS M270: что умеет новое оружие. "Мрия" была самым большим в мире грузовым самолетом, построенным украинской аэрокосмической компанией "Антонов". Когда Ан-225 дебютировал в 1988 году, этот самолет был примерно на 50 процентов больше, чем любой другой самолет, который когда-либо видел мир.

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Самолет был разработан для перевозки космического самолета "Буран" для Советского Союза, но когда советы распались, самолет купила украинская аэрокосмическая компания "Антонов", назвавшая самолет "Мрия".

Самолет, который доставлял экстренную помощь во время пандемии и должен был оставаться в эксплуатации до конца десятилетия, был поврежден и не подлежит ремонту. Это произошло, когда российские войска атаковали его базу в аэропорту Антонов в Гостомеле.

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Украинские политики во время визита Брэнсона обсуждали вопросы восстановления самолета, а также сотрудничество в аэрокосмической области.
Сообщается, что Брэнсон согласился помочь всем, чем сможет. Но пока Сам Брэнсон не делал никаких публичных комментариев о роли, которую он хотел бы сыграть в реконструкции грузового самолета.

Также мы писали, что войну в Украине видно из космоса: нападение рашистов заснял спутник Maxar Technologies.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Telegram. Мессенджер превратился в главный источник новостей, а различные боты позволяют сообщать о перемещении оккупанта

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TacticMedAid. Справочник по медицинской помощи при ранениях, как для гражданских, так и военных. Для использования методов не нужно иметь специального образования

Первая помощь. Еще одно приложение по оказанию первой медицинской помощи, предоставленное Национальным обществом Красного Креста

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Первое солнечное затмение-2022
Как это было

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

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Как безопасно использовать смартфон в оккупации
9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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