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Норвегия передает Украине три MLRS M270: что умеет новое оружие

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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29 июня, 14:07
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РСЗО используют армии 17 стран мира
MLRS M270 была принята на вооружение в США в 1983 году.
MLRS M270 была принята на вооружение в США в 1983 году. / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Страны мира все больше передают Украине оружия против российских захватчиков. Сегодня, 29 июня, стало известно о том, что Норвегия передаст нашей стране три ракетные системы MLRS M270.

Глава норвежского оборонного ведомства Бьорн Арильд Грам заявил, что оружие нуждается в значительной модернизации, поэтому страна договорилась с Великобританией, что они получат норвежское оружие, модернизируют его и отправят в Украину.

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Сайт "Сегодня" разобрался, что известно о новом оружии.

Детали

Как отмечается, M270 MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System) – это американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет. Была принята на вооружение сухопутных войск США в 1983 году, а в настоящее время состоит на вооружении армий 17 стран мира.

Стрельба из M270 MLRS на Оттербернском полигоне, 2 марта 2015 года. Фото – Википедия.
Стрельба из M270 MLRS на Оттербернском полигоне, 2 марта 2015 года. Фото – Википедия.

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Характеристики системы:

  • масса в боевом положении – 24 560 кг;
  • длина в походном положении – 6970 мм;
  • ширина в походном положении – 2970 мм;
  • высота в походном положении – 2620 мм;
  • калибр – 227 мм;
  • дальность стрельбы минимальная – 2000 м;
  • дальность стрельбы максимальная – 40 000 (MFOM), 80 000 (AFOM) м;
  • площадь поражения – 25 000 м²;
  • время залпа – 48 с;
  • тип двигателя – VTA-903T;
  • мощность двигателя – 500 л. с.;
  • максимальная скорость по шоссе – 64 км/ч;
  • запас хода по шоссе – 480 км.

Интересно, что пусковая установка смонтирована на гусеничной базе американской платформы Bradley. В специальной бронированной кабине размещается боевой расчет из трех человек – командир установки, наводчик и механик-водитель.

РСЗО предназначена для уничтожения закрытых огневых позиций при любых погодных условиях, в том числе в зоне пребывания вражеских войск и техники, позиций артиллерии и средств противовоздушной обороны противника, грузовых автомобилей и бронетранспортеров.

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Кроме этого, M270 MLRS имеет средства навигации, топографической привязки и пульт управления – на его световом табло отображается вся необходимая информация. Фильтровентиляционная установка защищает от поражений вследствие радиоактивного загрязнения местности или применения химического оружия.

При этом сам пуск снарядов осуществляется прямо из сменных контейнеров. Снаряды могут храниться в таких контейнерах в течение 10 лет, будучи готовыми к применению. Для заряжания, прицеливания и залпа из 12 снарядов требуется пять минут.

Цена М270 MLRS составляет около 2,3 млн долларов, но отмечается, что оружие имеет модификации, поэтому цена может увеличиваться.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на этой неделе США планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности. Также мы писали об американских реактивных системах залпового огня HIMARS, которые уже вовсю бьют оккупантов.

Павел Чернышук
Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня Больше статей автора
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