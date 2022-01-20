Марс міг бути холодним та вологим: вчені змоделювали минуле Червоної планети

Група дослідників використовувала моделі можливих умов на Марсі, щоб показати, що на Червоній планеті міг бути зовсім інший клімат 3 мільярди років тому

Так міг виглядати Марс. Фото: NASA/USGS/ESA/DLR/FU Berlin

Вчені мають суперечливі докази існування океану на Марсі, але водночас є численні свідчення існування річок, озер та струмків.

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Проте, інші вчені також виявили свідчення цунамі, що дуже переконливо свідчить про присутність океану.

На поверхні Марса є сліди річок та озер

Проблеми у згадуванні історії клімату Марса у тому, що для існування океану планета має бути теплою і вологою.

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Якби не було океану, планета, мабуть, була холодною та сухою. Але вчені запропонували третій варіант – холодна та волога планета.

Одна з найсвіжіших панорам Марсу

Вони припускають, що океан міг би існувати, незважаючи на низькі температури, якби в атмосфері було достатньо водню. Якби лише 10 відсотків атмосфери складалося з водню, а решта – з вуглекислого газу, цього було б достатньо, щоби створити невеликий парниковий ефект.

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У умовах океан був би близький до точки замерзання, проте міг існувати. Швидше за все, він був у північній частині планети через наявність там масивного низовинного басейну.

Марс міг бути холодним та вологим / Фото: NASA

У цьому випадку вони припускають, що великі частини південних частин планети були вкриті льодом, а льодовики вирізали ділянки суші, що ведуть до океану.

Включивши цю інформацію до своїх моделей, вони виявили, що їх сценарій може пояснити, як міг виглядати Марс приблизно 3 мільярди років тому, пише phys.org.

Раніше ми писали, що вчені готуються до сюрпризів про життя на Марсі: коли на них чекати. Десятиліття дослідження Червоної планети безпілотними зондами можуть довести наявність життя Марсі.