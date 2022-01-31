Какой iPhone купить в 2022 году

Эксперты не советуют гоняться за новинкой. По многим факторам предыдущие модели iPhone как минимум не проигрывают своему наследнику. Давайте разбираться.
Почему не iPhone 13
Новинка от Appple не получила достаточное количество новшеств, чтобы существенно превосходить предыдущие модели. Многие функции, которыми восхвалялась компания, доступны только в Pro версии, а ценник на нее действительно кусается.
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К тому же постоянно появляется проблемы с новыми аппаратами. Недавно пользователи начали жаловаться на дефект экрана, помогает только замена телефона.
Какой iPhone выбрать
iPhone 11 или iPhone 12 – идеальный вариант по многим параметрам. В первую очередь, это цена, с выходом 13-го предыдущие модели подешевели. Например, iPhone 12 Pro со всеми возможными наворотами сейчас стоит как обычный iPhone 13, а 11-й – еще дешевле.
Но при этом их количество на складах уменьшается, поэтому с покупкой лучше не затягивать.
Сравнение цен:
|64 ГБ
|128 ГБ
|256 ГБ
|512 ГБ
|1 ТБ
|iPhone 11
|18 499
|20 999
|-
|-
|-
|iPhone 12 mini
|21 999
|23 999
|30 499
|-
|-
|iPhone 12
|25 999
|27 999
|31 499
|-
|-
|iPhone 12 Pro
|-
|32 999
|33 333
|37 499
|-
|iPhone 12 Pro Max
|-
|41 999
|39 999
|46 999
|-
|iPhone 13 mini
|-
|26 499
|29 999
|36 999
|-
|iPhone 13
|-
|29 999
|33 999
|41 499
|-
|iPhone 13 Pro
|-
|37 499
|41 499
|48 499
|55 999
|iPhone 13 Pro Max
|-
|41 499
|44 999
|52 499
|59 999
Во-вторых, iPhone продолжает поддержку старых моделей, обновляя их до актуальной версии iOS. Это касается даже моделей шестилетней давности, но мы не советуем уходить в прошлое настолько далеко.
iPhone 11 может похвастаться хорошей батареей, крепким корпусом и производительным процессорами. Но имеет немного устаревший дизайн с огромными как на сегодняшний день рамками.
В iPhone 12 поправили дизайн, а производительность сделали еще лучше. Смартфон получил отличный экран и камеру, которая ненамного уступает новой модели.
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