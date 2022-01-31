Какой iPhone купить в 2022 году

Ежегодно Apple обновляет iPhone, выпуская целую линейку продуктов. Например, iPhone 13 вышел в четырех вариациях. Так какой же купить?

Какой айфон выбрать в 2022 году. Фото: artstation.com

Эксперты не советуют гоняться за новинкой. По многим факторам предыдущие модели iPhone как минимум не проигрывают своему наследнику. Давайте разбираться.

Почему не iPhone 13

Новинка от Appple не получила достаточное количество новшеств, чтобы существенно превосходить предыдущие модели. Многие функции, которыми восхвалялась компания, доступны только в Pro версии, а ценник на нее действительно кусается.

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К тому же постоянно появляется проблемы с новыми аппаратами. Недавно пользователи начали жаловаться на дефект экрана, помогает только замена телефона.

Какой iPhone выбрать

iPhone 11 или iPhone 12 – идеальный вариант по многим параметрам. В первую очередь, это цена, с выходом 13-го предыдущие модели подешевели. Например, iPhone 12 Pro со всеми возможными наворотами сейчас стоит как обычный iPhone 13, а 11-й – еще дешевле.

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Но при этом их количество на складах уменьшается, поэтому с покупкой лучше не затягивать.

Сравнение цен:

64 ГБ 128 ГБ 256 ГБ 512 ГБ 1 ТБ iPhone 11 18 499 20 999 - - - iPhone 12 mini 21 999 23 999 30 499 - - iPhone 12 25 999 27 999 31 499 - - iPhone 12 Pro - 32 999 33 333 37 499 - iPhone 12 Pro Max - 41 999 39 999 46 999 - iPhone 13 mini - 26 499 29 999 36 999 - iPhone 13 - 29 999 33 999 41 499 - iPhone 13 Pro - 37 499 41 499 48 499 55 999 iPhone 13 Pro Max - 41 499 44 999 52 499 59 999

Во-вторых, iPhone продолжает поддержку старых моделей, обновляя их до актуальной версии iOS. Это касается даже моделей шестилетней давности, но мы не советуем уходить в прошлое настолько далеко.

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iPhone 11 может похвастаться хорошей батареей, крепким корпусом и производительным процессорами. Но имеет немного устаревший дизайн с огромными как на сегодняшний день рамками.

В iPhone 12 поправили дизайн, а производительность сделали еще лучше. Смартфон получил отличный экран и камеру, которая ненамного уступает новой модели.

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