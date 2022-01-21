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Германия пошла войной на Telegram Дурова: что случилось

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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21 января, 13:14
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Глава МВД Германии Нэнси Файзер призвала компании Apple и Google удалить мессенджер Telegram из своей базы приложений за распространение экстремистских призывов
Telegram может исчезнуть как приложение
Telegram может исчезнуть как приложение

Она призвала техоногигантов придерживаться своих же принципов, подчеркнув, что призывам к убийству вообще не должно быть места нигде, а в то время как мессенджер их допускает.

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Особую огласку получило видео с военным, который выступает категорически против вакцинации и заявляет, что политиков за это разорвут в куски и разбросают в полях, пишет Tagesspiegel.

Мессенджер активно используют антивакцинаторы, сторонники теории заговоров и неонацистских взглядов, говорят немецкие чиновники.

Глава МВД Нижняя Саксония Борис Писториус также подчеркивает, что Telegram помогает масштабно распространять взгляды правых экстремистов.

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"Telegram стал настоящим ускорителем огня для тех, кто презирает государство, правых экстремистов и граждан Рейха", – подчеркнул он.

Например, один из Телеграмм-каналов призывал к убийству премьера Саксонии Михаэля Кречмера и премьера земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Шлезвиг.

В Telegram не отреагировали на официальные жалобы Германии по поводу таких каналов. Поэтому не исключает закрытия доступа к Telegram, если он продолжит нарушать законы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Telegram заблокировал больше 1000 каналов по запросу Apple.

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Кроме того, Telegram разрешил пользователям скрывать спойлеры о кино и сериалах.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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