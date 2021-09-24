Как выглядит iPhone 13 изнутри: новинку от Apple разобрали на части

Хотите узнать, как выглядит новенький iPhone 13 в разобранном виде, но боитесь подвергать экспериментам собственный девайс? Немецкая ремонтная копания сделала это за вас!

Как выглядит iPhone 13 изнутри

Инженеры компании разобрали iPhone 13 Pro и iPhone 13 mini, чтобы показать, как выглядят новинки изнутри. IPhone 13, Apple Watch 7 и два iPod: как выглядят и сколько стоят новинки от Apple.

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Никаких подробностей или особенностей конструкции они не предоставили, однако видео отлично демонстрирует, насколько легко разобрать айфон.

IPhone 13

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Линейка новых "айфонов" получила четыре модели: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Модели будут выходит в разных цветовых решениях:

iPhone 13 и iPhone 13 Mini

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iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Mini получил дисплей с диагональ 5,4 дюйма, у iPhone 13 и iPhone 13 Pro экран будет размером 6,1 дюйма, а iPhone 13 Pro и Max могут похвастаться экранами в 6,7 дюйма. Все они сделаны по технологии OLED. Еще у всех моделей уменьшена "челка".

Помимо этого, Версии Pro и Pro Max получат дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Always on display.

В двух младших версиях будет по две камеры, в Pro и Pro Max на одну больше. Также Pro получила трехкратный оптический зум.

Главная новинка – система ProRes (обещают до конца года) – это формат, используемый профессиональными кинематографистами. Да-да, на "айфоне" теперь можно будет снять настоящий фильм голливудских масштабов.

Также обещают модифицированный портретный режим, который даст возможность записывать видео с теми же эффектами боке, освещения и фона, что и в текущей версии неподвижного изображения.

iPhone 13 во всех комплектациях оснащается шестиядерным однокристальным чипом Apple A15 Bionic. Он существенно не отличается от предыдущего, но разработчики обещают лучшую производительность и энергоэффективность.

Помимо этого, все версии iPhone 13 получили улучшенные батареи, по сравнению с предыдущими моделями. В среднем они будут работать на 1,5-2,5 часа больше, чем аналоги 12-й модели.