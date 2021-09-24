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Как выглядит iPhone 13 изнутри: новинку от Apple разобрали на части

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 сентября, 22:24
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Хотите узнать, как выглядит новенький iPhone 13 в разобранном виде, но боитесь подвергать экспериментам собственный девайс? Немецкая ремонтная копания сделала это за вас!
Как выглядит iPhone 13 изнутри
Как выглядит iPhone 13 изнутри

Инженеры компании разобрали iPhone 13 Pro и iPhone 13 mini, чтобы показать, как выглядят новинки изнутри. IPhone 13, Apple Watch 7 и два iPod: как выглядят и сколько стоят новинки от Apple.

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Никаких подробностей или особенностей конструкции они не предоставили, однако видео отлично демонстрирует, насколько легко разобрать айфон.

IPhone 13

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Линейка новых "айфонов" получила четыре модели: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Модели будут выходит в разных цветовых решениях:

iPhone 13 и iPhone 13 Mini

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iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Mini получил дисплей с диагональ 5,4 дюйма, у iPhone 13 и iPhone 13 Pro экран будет размером 6,1 дюйма, а iPhone 13 Pro и Max могут похвастаться экранами в 6,7 дюйма. Все они сделаны по технологии OLED. Еще у всех моделей уменьшена "челка".

Помимо этого, Версии Pro и Pro Max получат дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Always on display.

В двух младших версиях будет по две камеры, в Pro и Pro Max на одну больше. Также Pro получила трехкратный оптический зум.

Главная новинка – система ProRes (обещают до конца года) – это формат, используемый профессиональными кинематографистами. Да-да, на "айфоне" теперь можно будет снять настоящий фильм голливудских масштабов.

Также обещают модифицированный портретный режим, который даст возможность записывать видео с теми же эффектами боке, освещения и фона, что и в текущей версии неподвижного изображения.

iPhone 13 во всех комплектациях оснащается шестиядерным однокристальным чипом Apple A15 Bionic. Он существенно не отличается от предыдущего, но разработчики обещают лучшую производительность и энергоэффективность.

Помимо этого, все версии iPhone 13 получили улучшенные батареи, по сравнению с предыдущими моделями. В среднем они будут работать на 1,5-2,5 часа больше, чем аналоги 12-й модели.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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