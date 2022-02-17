Искусственный интеллект научили флиртовать и дразниться

Компания говорит, что ключом к ее продвижению является включение неречевых звуков, вроде вздохов или насмешки, в звук.
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Стартап обучил свои модели ИИ воссоздавать полускрытый смешок и короткие вздохи, которые придают реальной речи биологическую достоверность, пишет The Verge.
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Качество голосов, генерируемых искусственный интеллект, в последние годы быстро улучшилось, но все еще есть аспекты человеческой речи, которые не поддаются синтетической имитации.
Выбрав тему любви, компания попыталась создать кокетливый ИИ, но слушатели все равно замечают странные промежутки между словами и синтетический оттенок в произношении.
Эмоциональные варианты выражения включают гнев, страх, грусть, счастье и радость, теперь еще и кокетство, застенчивость, поддразнивание и хвастовство.
Можно регулировать высоту голоса, увеличивать или уменьшать интенсивность подачи, а также вставлять небольшие неречевые вокализации, такие как смех и дыхание.
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