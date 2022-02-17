Штучний інтелект навчили фліртувати і дражнитися

Стартап Sonantic здійснив прорив у розробці звукових дипфейків, створивши синтетичний голос, який навчили піддражнення і флірту.

ШІ вже навчився фліртувати, але синтетичну мову все одно впізнають

Компанія каже, що ключем до її просування є включення немовних звуків, на зразок зітхань або глузування, у звук.

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Стартап навчив свої моделі ШІ відтворювати напівприхований смішок і короткі зітхання, які надають реальному мовленню біологічну достовірність, пише The Verge.

Якість голосів, що генеруються штучним інтелектом, в останні роки швидко покращилася, але все ще є аспекти людської мови, які не піддаються синтетичній імітації.

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Вибравши тему кохання, компанія спробувала створити кокетливий ШІ, але слухачі все одно помічають дивні проміжки між словами та синтетичний відтінок у вимові.

Емоційні варіанти вираження включають гнів, страх, смуток, щастя та радість, тепер ще й кокетство, сором'язливість, піддражнення та хвастощі.

Можна регулювати висоту голосу, збільшувати або зменшувати інтенсивність подачі, а також вставляти невеликі немовні вокалізації, такі як сміх та дихання.

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