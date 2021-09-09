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Илон Маск будет изучать космос с помощью продукции Apple

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
9 сентября, 13:20
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Частная компания Илона Маска SpaceX, занимающаяся исследованием космоса, планирует отправить четырех гражданских на орбиту в рамках новой трехдневной миссии под названием Inspiration 4
Илон Маск запустит в космос гражданских с техникой Apple
Илон Маск запустит в космос гражданских с техникой Apple

Inspiration4 является первым полностью гражданским космическим полетом человека на орбиту, но также команда будет проводить медицинские исследования, чтобы помочь дальнейшему исследованию космоса.

Исследователи будут отслеживать и собирать биомедицинские данные членов экипажа Inspiration4, использующих Apple Watch Series 6, iPhone 12 Pro и iPad mini 4. Кстати, презентация iPhone 13 состоится 14 сентября.

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Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper
Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Продукция Apple будет собирать данные о состоянии астронавтов, а затем исследователи сопоставляют статистику жизнедеятельности и окружающей среды, собранные датчиками Apple и капсулы Dragon, чтобы увидеть, насколько их производительность соответствует их различным физиологическим реакциям, пишет idropnews.com.

Apple Watch помогут осваивать космос
Apple Watch помогут осваивать космос / Фото: Pexels

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Астронавты NASA проходят тщательную подготовку перед тем, как отправиться в космические миссии, но одна из целей SpaceX – довести нас до точки, в которой обычные люди смогут путешествовать в космос без необходимости в полноценной программе обучения астронавтов.

Кроме того, члены экипажа также будут использовать iPhone 12 Pro для сбора данных и просмотра изображений из управляемой искусственным интеллектом системы сканирования внутренних органов.

Смартфон Apple iPhone 12 Pro
Смартфон Apple iPhone 12 Pro / Фото: Apple

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Целью здесь будет выяснить, может ли iPhone использоваться обычным человеком для самостоятельного получения изображений клинического уровня без указаний со стороны наземной службы поддержки.

Изображения также предоставят "график биологических изменений до и во время космического полета" для дальнейшего изучения.

Исследователи надеются, что все эти данные помогут им узнать, как космические путешествия влияют на обычных здоровых людей, в отличие от профессиональных астронавтов NASA.

Миссия Inspiration4 намечена к запуску 14 сентября из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида. Экипаж будет путешествовать в капсуле SpaceX Crew Dragon, используемой астронавтами NASA, и будет вращаться вокруг земного шара около трех дней, прежде чем вернуться на Землю.

Starship SN9. Фото: REUTERS/Gene Blevins
Starship SN9. Фото: REUTERS/Gene Blevins

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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