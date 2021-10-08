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Google поздравил со 150-летней годовщиной со дня рождения легендарного украинца

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 октября, 10:40
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8 октября исполняется 150 лет со дня рождения легендарного украинского спортсмена-борца Ивана Поддубного. Специально к дате Google выпустил праздничный дудл
Ивану Поддубному посвятили дудл
Ивану Поддубному посвятили дудл / Фото: Wikipedia

Иван Поддубный родился в семье потомственного казака Максима Поддубного на Полтавщине. Мать Ивана также происходила из старинной казацкой семьи.

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С самого детства Поддубный выделялся богатырским здоровьем и силой. А затем увлекся тяжелой атлетикой и некоторое время выступал в цирке, пока не познакомился с борьбой.

В последствии легендарный атлет шесть раз становился чемпионом мира в греко-римской борьбе. За 40 лет выступлений он не проиграл ни одного соревнования, турнира или чемпионата!

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Несмотря на мировую славу, последние годы жизни Поддубный провел в нищете и скончался от инфаркта 8 августа 1949 года. Похоронили его в ейском парке (Краснодарский край, Россия), который ныне носит имя Ивана Поддубного.

К 150-летию со дня рождения легендарного украинца Национальный банк Украины выпустил памятную монету с изображением спорстмена.

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В 2014 году в Роси выпустили фильм "Поддубный" со скандальным Михаилом Пореченковым в главной роли, но картина в Украине запрещена из-за пропагандисткое содержание.

Google Doodle – тематические рисунки Google – своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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