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Экспериментальное лекарство уничтожило опухоли у неизлечимо больных раком

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 октября, 20:48
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Группа ученых из Лондонского института исследований рака провела испытания нового лекарства, которое уничтожило ранее неизлечимые опухоли у некоторых больных раком головы и шеи
Ученые смогли излечить рак с помощью экспериментального лекарства
Ученые смогли излечить рак с помощью экспериментального лекарства / Фото: Pixabay

Введение пациентам двух иммунотерапевтических препаратов способствовало уменьшению опухолей у пациентов с поздними стадиями рака.

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Некоторые из пациентов ушли практически без рака, а в целом участники исследования выживали на три месяца дольше, чем те, кто лечился с помощью более традиционной химиотерапии,

"Когда мне рассказали об испытаниях, я без колебаний присоединился – что мне было терять?", – признался один из участников исследования Барри Амброуз в интервью The Guardian.

Врачи ему сказали, что его рак горла неизлечим, потому что он распространился на его легкие.

Фото: Pixabay

Новое лечение полностью избавило его от рака в горле через восемь недель, а последующая химиотерапия и операция также вывели рак из его легких.

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"У меня практически не было побочных эффектов, я мог заниматься любимыми делами: кататься на яхте, велосипеде и проводить время с семьей", – добавил Амброуз.

Тем не менее, дальнейшая судьба нового лекарства пока неизвестна. Клинические испытания третьей фазы не смогли достичь статистической значимости для всех пациентов.

Это метод измерения, который используют ученые, чтобы определить, действительно ли лечение имело эффект или результат возник случайно.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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