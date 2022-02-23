Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🤐 Фейки о Донбассе 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Человек, который спас детей от болезни-убийцы – история дня за минуту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 февраля, 01:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
68 лет назад в этот день осуществлено первое в мире массовое вакцинирование против полиомиелита. Изучать возбудителей инфекционных болезней Джонас Солк мечтал со студенческой скамьи. Поэтому, став доктором медицины, стезю не выбирал
Джонас Солк впервые провел массовое вакцинирование против полиомиелита
Джонас Солк впервые провел массовое вакцинирование против полиомиелита / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1939 года работал не покладая рук. И уже в 1943-м добился успеха – вместе с Томасом Френсисом создал вакцину против гриппа, которой привили весь личный состав армии США.

А в 1948-м ученый объявляет войну главному в тот исторический период убийце детей – полиомиелиту (сотни умерших, тысячи парализованных по всему миру).

Реклама

Семь напряженных лет в лабораториях Мичиганского, Питтсбургского и Калифорнийского университетов – и препарат, стимулирующей в организме выработку антител, создан. Экспериментальная прививка – себе и трем своим детям. Все о’кей!

1955 год – привиты более 5000 учеников начальных классов. Следующий – массовая вакцинация. Результат: через пять лет уровень заболеваемости в США снизился на 96 процентов!

Не счесть наград, доставшихся на долю Солка. Но главная, пожалуй, это открытый им Институт биологических исследований при Калифорнийском университете, носящий теперь его имя.

Реклама

Почему не получил Нобеля?

Над созданием средства от полиомиелита одновременно работал не один ученый. В итоге пробное тестирование на людях первым осуществил Хилари Копровски в 1950 году.

Но пионер массовой вакцинации – Джонас Солк. Итоги работы Солка были столь впечатляющи, что мало кто сомневался: Нобелевская премия по медицине у него в кармане.

Однако случилось непредвиденное. Компания "Cutter Laboratories", выпускающая в числе четырех других вакцину, "закатала" в одну из партий неослабленный вирус.

Реклама

Успели уколоть 120 тысяч детей и получили трагический результат: 10 умерших, 113 парализованных, 40 тысяч заболевших в легкой форме.

Последующие суды установили преступную халатность производителей и полную невиновность ученого. Увы, на фоне такого скандала никто не рискнул выдвинуть Солка на главную премию мира.

Cherchez la femme, или Любовь нечаянно…

С будущей женой ученый познакомился, будучи студентом. Поженились они, как и условились, на следующий день после присвоения ему степени доктора медицины. Брак длился без малого три десятилетия, супруги воспитывали троих детей.

Но седина в бороду… Джонас не устоял перед Франсуазой Жило – бывшей любовницей Пабло Пикассо. И до конца жизни четверть века прожил уже с ней.

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях. Истории о героях предыдущих дней читайте по этой ссылке.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова От Македонского до русалочки Ариэль: художник оживил известных людей и персонажей Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша Лига чемпионов: Челси с Усиком нокаутировал Лилль, Ювентус не справился с Вильярреалом (видео) Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Человек, который спас детей от болезни-убийцы – история дня за минуту Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
22 февраля. Стив Ирвин. Ровно 60 лет с дня рождения австралийского натуралиста и тележурналиста – охотника за крокодилами…
История дня - за минуту
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37903.26

Binance Coin (BNB)

370.9

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

106.15

Theta (THETA)

2.82

Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять