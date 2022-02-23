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СЬОГОДНІ Техно

Людина, яка врятувала дітей від хвороби-вбивці – історія дня за хвилину

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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23 лютого, 01:02
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68 років тому цього дня здійснено перше у світі масове вакцинування проти поліомієліту. Вивчати збудників інфекційних хвороб Джонас Солк мріяв зі студентської лави. Тому, ставши доктором медицини, шлях не вибирав
Джонас Солк уперше провів масове вакцинування проти поліомієліту
Джонас Солк уперше провів масове вакцинування проти поліомієліту / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1939 року працював не покладаючи рук. І вже 1943-го досяг успіху – разом з Томасом Френсісом створив вакцину проти грипу, якою прищепили весь особовий склад армії США.

А 1948-го вчений оголошує війну головному в той історичний період вбивці дітей – поліомієліту (сотні померлих, тисячі паралізованих у всьому світі).

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Сім напружених років у лабораторіях Мічиганського, Піттсбурзького та Каліфорнійського університетів – і препарат, що стимулює в організмі вироблення антитіл, створено. Експериментальне щеплення – собі та трьом своїм дітям. Все окей!

1955 – щеплені понад 5000 учнів початкових класів. Наступний – масова вакцинація. Результат: за п'ять років рівень захворюваності в США знизився на 96 відсотків!

Не порахувати нагород, що дісталися Солку. Але головна, мабуть, це відкритий ним Інститут біологічних досліджень при Університеті Каліфорнії, що носить тепер його ім'я.

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Чому не отримав Нобеля?

Над створенням засобу від поліомієліту одночасно працював не один учений. У результаті пробне тестування на людях першим здійснив Хіларі Копровські у 1950 році.

Але піонер масової вакцинації – Джонас Солк. Підсумки роботи Солка були настільки вражаючими, що мало хто сумнівався: Нобелівська премія з медицини в кишені.

Проте трапилося непередбачене. Компанія "Cutter Laboratories", що випускає серед чотирьох інших вакцину, "закатала" в одну з партій неослаблений вірус.

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Встигли вколоти 120 тисяч дітей та отримали трагічний результат: 10 померлих, 113 паралізованих, 40 тисяч хворих у легкій формі.

Наступні суди встановили злочинну недбалість виробників та повну невинність вченого. На жаль, на тлі такого скандалу ніхто не ризикнув висунути Солка на головну премію миру.

Cherchez la femme, або Любов ненароком…

З майбутньою дружиною вчений познайомився, будучи студентом. Одружилися вони, як і домовилися, наступного дня після надання йому ступеня доктора медицини. Шлюб тривав майже три десятиліття, подружжя виховували трьох дітей.

Але сивина в бороду… Джонас не встояв перед Франсуазою Жило – колишньою коханкою Пабло Пікассо. І до кінця життя чверть століття прожив уже з нею.

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Щодня "Сьогодні" розповідає про людей, які відзначилися цього дня чимось особливим. Короткі історії про видатні події та їхніх героїв. Історії про героїв попередніх днів читайте за цим посиланням.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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