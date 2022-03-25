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Ближе, чем кружат спутники: астероид пролетел совсем рядом с Землей

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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25 марта, 19:53
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Венгерский астроном Кристиан Сарнецки обнаружил астероид всего за несколько часов до того, как тот пролетел рядом с Землей
Астероид размером с холодильник пролетел рядом с Землей
Астероид размером с холодильник пролетел рядом с Землей / Фото: Pixabay

Астероид, получивший название 2022 FD1 (SAR2594), прошел в пределах 8700 километров от поверхности нашей планеты.

Читайте также: Астероид врежется в Землю через шесть месяцев: как спасти планету

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Казалось бы, сумасшедшее расстояние, но для сравнения некоторые спутники GPS летают по средней околоземной орбите на высоте 20 тысяч км. Международная космическая станция кружится над Землей на высоте 408 км.

Астероид пролетел мимо нашей планеты со скоростью примерно 61 200 км/час, а размером он с холодильник. Кстати, на днях мимо Земли пролетел огромный астероид – он мог бы уничтожить целый город.

Астероид 2022 FD1 стал 13-м в списке самых близких объектов, пролетевших мимо Земли, за всю историю наблюдений в базе данных NASA, сообщает cnet.com.

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Интересно, что совсем недавно Сарнецки обнаружил другой астероид всего за два часа до того, как он врезался в Землю. К счастью, астероид был очень маленьким, примерно 1 метр в диаметре, он упал к северу от Исландии, хотя из-за маленьких размеров есть вероятность, что камень полностью сгорел в атмосфере.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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