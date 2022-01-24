Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ✈ Евакуація дипломатів із Києва 🇧🇾 Навчання Союзна рішучість - 2022
СЬОГОДНІ Техно

Піти в IT: наскільки затребувані українські розробники та де освоїти професію

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 січня, 15:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За підсумками 2021 року українська IT-галузь зросла на 36% – з 5 млрд доларів експорту до 6,8 млрд доларів
Українські айтішники все більш затребувані в Україні
Українські айтішники все більш затребувані в Україні / Фото: Pixabay

Кількість фахівців у той же час збільшилася з 244 тисяч до 285 тисяч осіб, і кількість фахівців лише зростатиме.

Читайте також: Розвиватимуться кілька галузей: де українцям шукати роботу у 2022 році

Реклама

За останні три роки галузь зросла більш ніж удвічі з експорту та понад 50% за кількістю фахівців, йдеться у результатах Національного дослідження IT-індустрії.

Водночас в Україні у 2-4 рази менше IT-фахівців на 100 тисяч населення, ніж у країнах-конкурентах. Проте обсяг експорту української ІТ-галузі стабільно зростає.

Реклама

Найбільшими експортними ринками для IT-компаній України є:

  • США – 2 млрд доларів;
  • Великобританія – 503 млн доларів;
  • Мальта – 304 млн доларів;
  • Ізраїль – 238 млн доларів;
  • Кіпр – 205 млн доларів;
  • Німеччина – 197 млн доларів.

Важливо, що IT-галузі щороку потрібні додатково 25 тисяч нових спеціалістів, а українські вищі навчальні заклади в середньому готують 16-17 тисяч нових бакалаврів на рік.

Водночас активно розвивається неформальна та корпоративна освіта: IT-школи, курси, академії та корпоративні програми IT-компаній.

Реклама

Неформальна освіта готує 10-12 тисяч нових IT-фахівців на рік, та у найближчі роки їхня кількість зросте до 20-25 тисяч, обігнавши показники випускників традиційних вузів.

Окремі компанії створили власні програми підготовки фахівців, які дозволяють людям змінити професію з нуля освоїти сферу IT.

Приклади таких компаній:

  • EPAM;
  • SoftServe;
  • Luxoft;
  • ELEKS;
  • Beetroot.

Крім того, за останні 6 років фіскальні надходження від IT-індустрії виросли більш ніж утричі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зарплати українських розробників за останні півроку добряче виросли.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
Doodle Сьогодні
24 січня. Сьоїті Йокої. 50 років тому на острові Гуам знайшли капрала, який, не повіривши в капітуляцію Японії у Другій світовій, 28 років провів у джунглях - чекав наказу про наступ…
Історія дня - за хвилину
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

33317.6

Binance Coin (BNB)

340.73

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

99.37

Theta (THETA)

2.31

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти