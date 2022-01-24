Піти в IT: наскільки затребувані українські розробники та де освоїти професію

За підсумками 2021 року українська IT-галузь зросла на 36% – з 5 млрд доларів експорту до 6,8 млрд доларів

Українські айтішники все більш затребувані в Україні / Фото: Pixabay

Кількість фахівців у той же час збільшилася з 244 тисяч до 285 тисяч осіб, і кількість фахівців лише зростатиме.

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За останні три роки галузь зросла більш ніж удвічі з експорту та понад 50% за кількістю фахівців, йдеться у результатах Національного дослідження IT-індустрії.

Водночас в Україні у 2-4 рази менше IT-фахівців на 100 тисяч населення, ніж у країнах-конкурентах. Проте обсяг експорту української ІТ-галузі стабільно зростає.

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Найбільшими експортними ринками для IT-компаній України є:

США – 2 млрд доларів;

Великобританія – 503 млн доларів;

Мальта – 304 млн доларів;

Ізраїль – 238 млн доларів;

Кіпр – 205 млн доларів;

Німеччина – 197 млн доларів.

Важливо, що IT-галузі щороку потрібні додатково 25 тисяч нових спеціалістів, а українські вищі навчальні заклади в середньому готують 16-17 тисяч нових бакалаврів на рік.

Водночас активно розвивається неформальна та корпоративна освіта: IT-школи, курси, академії та корпоративні програми IT-компаній.

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Неформальна освіта готує 10-12 тисяч нових IT-фахівців на рік, та у найближчі роки їхня кількість зросте до 20-25 тисяч, обігнавши показники випускників традиційних вузів.

Окремі компанії створили власні програми підготовки фахівців, які дозволяють людям змінити професію з нуля освоїти сферу IT.

Приклади таких компаній:

EPAM;

SoftServe;

Luxoft;

ELEKS;

Beetroot.

Крім того, за останні 6 років фіскальні надходження від IT-індустрії виросли більш ніж утричі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зарплати українських розробників за останні півроку добряче виросли.