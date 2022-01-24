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Уйти в IT: насколько востребованы украинские разработчики и где освоить профессию

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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24 января, 15:46
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По итогам 2021 года украинская IT-отрасль выросла на 36% – с 5 млрд долларов экспорта до 6,8 млрд долларов
Украинские айтишники все более востребованы в Украине
Украинские айтишники все более востребованы в Украине / Фото: Pixabay

Количество специалистов в то же время увеличилось с 244 тысяч до 285 тысяч человек, и число специалистов будет только расти.

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За последние три года отрасль выросла более чем вдвое по экспорту и более 50% по количеству специалистов, говорится в результатах Национального исследования IT-индустрии.

При этом в Украине в 2-4 раза меньше IT-специалистов на 100 тысяч населения, чем в странах-конкурентах. При этом объем экспорта украинской IT-отрасли стабильно растет.

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Крупнейшими экспортными рынками для IT-компаний Украины являются:

  • США – 2 млрд долларов;
  • Великобритания – 503 млн долларов;
  • Мальта – 304 млн долларов;
  • Израиль – 238 млн долларов;
  • Кипр – 205 млн долларов;
  • Германия – 197 млн долларов.

Важно, что каждый год IT-отрасли нужны дополнительно 25 тысяч новых специалистов, а украинские вузы в среднем готовят 16-17 тысяч новых бакалавров в год.

В то же время активно развивается неформальное и корпоративное образование: IT-школы, курсы, академии и корпоративные программы IT-компаний.

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Неформальное образование готовит 10-12 тысяч новых IT-специалистов в год, и в ближайшие годы их количество вырастет до 20-25 тысяч, обогнав показатели по выпускникам традиционных вузов.

Отдельные компании создали собственные программы подготовки специалистов, которые позволяют людям сменить профессию, с нуля освоить сферу IT.

Примеры таких компаний:

  • EPAM;
  • SoftServe;
  • Luxoft;
  • ELEKS;
  • Beetroot.

Кроме того, за последние 6 лет фискальные поступления от IT-индустрии выросли более чем в три раза.

Напомним, ранее мы писали, что зарплаты украинских разработчиков за последние полгода сильно выросли.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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