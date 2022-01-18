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Зарплати українських айтішників рекордно зросли: скільки вони отримують

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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18 січня, 06:33
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Зарплати українських розробників за останні півроку сильно зросли. Наприклад, медіанні зарплати архітекторів перетнули позначку 6 тисяч доларів
Програмісти найбільше заробляють у Києві та Львові, найменше – у Кропивницькому
Програмісти найбільше заробляють у Києві та Львові, найменше – у Кропивницькому / Фото: Pixabay

Архітектор став отримувати більше на 550 доларів, Senior Java – на 800 доларів, найвища середня зарплата серед мов програмування – у Scala-розробників, 5,3 тисячі доларів.

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Медіанна зарплата серед розробників усіх рівнів збільшилася на 300 доларів, або на 10%, і становить 3300 доларів. Влітку зростання було 20%, пише DOU.

Тімліди та техліди одержують 5 тисяч доларів, сеньйор-фахівці – 4500 доларів. Медіана мідлів – 2,5 тисячі доларів.

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За даними вивчення 8005 анкет від розробників усіх рівнів, найбільше розробників живе у Києві – 42% від загальної кількості опитаних.

На другому місці – Львів з 14% та Харків – 13%. Середній вік IT-фахівця – 29 років, а частка жінок залишається дуже низькою – лише 7%.

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У верхньому діапазоні зарплат є такі цифри, як 7300 доларів у архітекторів, 5500 у сеньйор-розробників, 3150 доларів – у мідлів та 1200 – у джуніорів.

Цікаво, що після 5 років досвіду в ІТ зростання зарплати сповільнюється. Більшість джуніорів можуть розраховувати на 300-400 доларів у плюс щорічно, мідли – на 500-600 доларів.

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Сеньйор-розробники отримують сильне зростання – на 1000 доларів, у перші 5 років, а далі підвищення менш суттєве - щороку на 250-500 доларів.

Найбільше розробники в середньому отримують, звісно, у Києві. Найменше – у Кропивницькому.

Медіанна зарплата розробника у Києві та Львові зросла за останнє півріччя на 500 доларів.

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Також цікаво, що кожні півроку рівень англійського українських розробників покращується. Зокрема, збільшується частка тих, хто знає мову на рівні Upper-Intermediate та вище.

З мов програмування найбільше отримують Scala-розробники (в середньому 5300 доларів), Go (4750 доларів) та Swift з Ruby та Java (по 4000 доларів). Найнижча зарплата – у 1С (2000 доларів).

У JavaScript-розробників медіанна зарплата виросла на 350 доларів за останні півроку та становить 2750 доларів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща манить все більше українських заробітчан та розповідали, кому готові платити космічні гроші.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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