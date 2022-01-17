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Вода пішла назад: українські полярники зняли неймовірний наслідок виверження вулкана (відео)

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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17 січня, 15:35
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Співробітники станції "Академік Вернадський" зафіксували наслідки виверження вулкана в Тихому океані, знаходять за 7800 км від епіцентру
Виверження вулкана за 7800 км від станції Вернадського дійшло до неї хвилями
Виверження вулкана за 7800 км від станції Вернадського дійшло до неї хвилями / Фото: Reuters

Українські вчені зафіксували хвилі, спричинені підводним вулканом Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай.

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Стовп попелу від виверження силою 5 балів 15 січня досяг понад 20 км у висоту та накрив основний острів Королівства Тонга, пише Національний антарктичний науковий центр.

Хвиля дійшла до Антарктиди висотою 60 см, і це з огляду на те, що акваторії вкриті суцільним льодом, розповіли українці.

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Вчені змогли зафіксувати зміни приливних течій океану на самописець, а також відео.

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Українські полярники, які на той час відкопували від снігу доріжку на причал Jetty, також помітили незвичайне коливання вод.

Було зафіксовано і стрибки атмосферного тиску – потужний вибух вулкана можна порівняти з відкриттям пляшки шампанського.

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До речі, такі самі атмосферні зміни були зареєстровані в Україні та навіть на Алясці.

Нагадаємо, раніше писали б про те, що над льодовиковим материком знову майорять два прапори України .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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