Руйнівні цунамі та Вогняне Кільце: вчені попередили про катастрофи майбутнього

Наслідки вулканічної активності в Тихому океані через 50-70 років будуть набагато серйознішими, ніж передбачалося раніше, вважають вчені

Цунамі стануть руйнівнішими через 50 років / Фото: Pixabay

Через кілька десятків років підвищення рівня моря в усьому світі буде дуже значним, а це означає, що на нас чекають серйозні кліматичні катастрофи.

Читайте також: Астероїд сильніший за атомну бомбу наблизиться до Землі в грудні

Реклама

Дослідники повинні враховувати підвищення рівня моря щодо оцінки майбутніх ризиків, вважають професори Тін Дура та Роберт Вайс з Технологічного інституту Вірджинії, пише Phys.org .

У дослідженні описується як так зване Вогняне Кільце – серія тектонічних плит – стикається з гігантською Тихоокеанською плитою.

Читайте також: Жахливі кислотні дощі, цунамі та пожежі: як вимирали динозаври 66 млн років тому

Реклама

Це призведе як до сейсмічної, і до вулканічної активності. Оскільки Вогняне Кільце охоплює Тихий океан, сильні землетруси обов'язково викличуть цунамі.

Цунамі зможуть дістатися з Аляски до Південної Каліфорнії / Фото: Pixabay

Величезні хвилі поширяться через весь Тихий океан, зачепивши берегові лінії за тисячі кілометрів.

Реклама

Читайте також: Люди хімікатами знищили близько 900 мільйонів птахів за 40 років

Біля узбережжя Аляски тектонічні плити утворили розлом завдовжки 4000 км. У цьому районі можуть виникати цунамі, що вразять західне узбережжя США, особливо Південну Каліфорнію.

Дослідження показало, що землетрус магнітудою 9,1 може спричинити цунамі з амплітудою 1 метр у портах Лос-Анджелеса та на Лонг-Біч, а вже це може спричинити втрати до 4,2 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, що білим людям доведеться стати темнішими, щоб вижити у новому кліматі.