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Руйнівні цунамі та Вогняне Кільце: вчені попередили про катастрофи майбутнього

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
10 грудня, 14:38
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Наслідки вулканічної активності в Тихому океані через 50-70 років будуть набагато серйознішими, ніж передбачалося раніше, вважають вчені
Цунамі стануть руйнівнішими через 50 років
Цунамі стануть руйнівнішими через 50 років / Фото: Pixabay

Через кілька десятків років підвищення рівня моря в усьому світі буде дуже значним, а це означає, що на нас чекають серйозні кліматичні катастрофи.

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Дослідники повинні враховувати підвищення рівня моря щодо оцінки майбутніх ризиків, вважають професори Тін Дура та Роберт Вайс з Технологічного інституту Вірджинії, пише Phys.org .

У дослідженні описується як так зване Вогняне Кільце – серія тектонічних плит – стикається з гігантською Тихоокеанською плитою.

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Це призведе як до сейсмічної, і до вулканічної активності. Оскільки Вогняне Кільце охоплює Тихий океан, сильні землетруси обов'язково викличуть цунамі.

Цунамі зможуть дістатися з Аляски до Південної Каліфорнії
Цунамі зможуть дістатися з Аляски до Південної Каліфорнії / Фото: Pixabay

Величезні хвилі поширяться через весь Тихий океан, зачепивши берегові лінії за тисячі кілометрів.

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Біля узбережжя Аляски тектонічні плити утворили розлом завдовжки 4000 км. У цьому районі можуть виникати цунамі, що вразять західне узбережжя США, особливо Південну Каліфорнію.

Дослідження показало, що землетрус магнітудою 9,1 може спричинити цунамі з амплітудою 1 метр у портах Лос-Анджелеса та на Лонг-Біч, а вже це може спричинити втрати до 4,2 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, що білим людям доведеться стати темнішими, щоб вижити у новому кліматі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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