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Як ядерний гриб: моторошне виверження вулкану показали з космосу (відео)

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
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16 січня, 12:21
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Виверження гігантського підводного вулкана неподалік острівної країни Тонга викликало цунамі та тривогу в усьому тихоокеанському регіоні. Грандіозний "вибух" було видно навіть із космосу
Виверження вулкана у Тонзі показали з космосу
Виверження вулкана у Тонзі показали з космосу / Фото: REUTERS

Внаслідок виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на висоту 20 кілометрів піднявся стовп із попелу та газу, а ударну хвилю зафіксували навіть у Новій Зеландії.

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Wonder of Science опублікував timelaps відео, зроблене супутниками GOES-West та Himawari-8.

У короткому відео гладка поверхня океану раптово переривається гігантським шлейфом сірого попелу, диму та води, що виривається назовні. Як гриб від ядерного вибуху.

Багато країн – від Австралії до Японії та США – опублікували попередження про можливе цунамі. У столиці Тонги спостерігалися хвилі до 80 см.

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Associated Pres повідомив, що інтернет-з'єднання з Тонгою було втрачено через те, що острівна держава отримує доступ до інтернету по підводному кабелю з Фіджі. Ймовірно, він був пошкоджений під час виверження та цунамі.

Олександр Трикіша
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Олександра Захарова

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