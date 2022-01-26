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Це космос: українська студія розробила дизайн поселення на Марсі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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26 січня, 19:26
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Невідомо, коли Ілон Маск втілить свою мрію з колонізацією Марса, але ми точно знаємо – житло на Червоній планеті буде неймовірно стильним, адже дизайн розробляли українці!
Українці показали свій варіант поселення на Марсі. Фото: Makhno Studio
Українці показали свій варіант поселення на Марсі. Фото: Makhno Studio / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська дизайн-студія Makhno Studio спроектувала концепт поселення на Марсі під назвою Plan C. Величезна споруда вбудовується прямо в кратер.

Читайте також: Марс як нова Земля: чому Ілон Маск хоче його колонізувати і що йому заважає

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Під час першого локдауну в 2020 році автори задалися питанням, наскільки комфортним може бути підземне життя, якщо життя на поверхні Землі стане неможливим.

Тоді студія розробила дизайн підземного бункера Plan B, який визнаний дизайном року на конкурсі в Лос-Анджелесі, але на цьому автори не зупинилися і вирішили пофантазувати на тему життя на інших планетах.

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Концепція поселення на Марсі є футуристична будова у формі кільця, розташована всередині кратера для захисту від умов на Марсі – частих піщаних бур, метеоритних дощів і сонячної радіації.

Зовнішні стіни споруди будуть збудовані з використанням великомасштабних 3D-принтерів, оскільки рівень кисню на планеті не дозволить людям будувати без скафандрів.

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Інтер'єр був натхненний як Землею, так і Марсом, з природними та землистими відтінками, а також з кам'яними поверхнями при створенні дизайну меблів.

"Атмосфера інтер'єрів поєднує у собі два світи – незвіданий Марс та близьку Землю", – цитує студію dezeen.com.

Усередині будуть розташовані всі необхідні приміщення: медичні та дослідні центри, футуристичні сферичні теплиці, де вирощуватимуть свіжі продукти для колоністів.

Творці навіть подумали про тренажерні зали, які будуть покликані запобігти розвитку у мешканців таких проблем, як атрофія м'язів через умови низької гравітації.

Спальні місця обладнані лише необхідними меблями та розраховані на розміщення до двох осіб. Великий екран закриває стелю, на ньому можна дивитися фільми, хмарні краєвиди та космічні знімки.

Хроніка вивчення Марса:

Олександр Трикіша
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