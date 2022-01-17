Ілон Маск запропонував план, як урятувати людство від масового вимирання на Землі

Мільярдер та генеральний директор SpaceX Ілон Маск відреагував на початок масового вимирання на Землі. У нього є план, як урятувати людство

Ілон Маск пропонує перебратися на іншу планету / Фото: REUTERS

Напередодні вчені заявили, що на Землі почалося шосте масове вимирання. На цей раз причиною знищення всього живого на планеті буде не астероїд, а сама людина.

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Тим не менш, Ілон Маск має план, як урятувати людство від вимирання.

Макс заявив, що існує 100-відсоткова ймовірність, що всі види на Землі вимруть через розширення Сонця, якщо тільки людство не зробить життя багатопланетним.

Колонізація і життя на Марсі – ключовий мотив амбітних планів SpaceX щодо створення Starship, високотехнологічної ракети, яка повинна бути потужнішою за будь-яку іншу з існуючих завдяки двигунам Raptor. Нещодавно Маск показав вежу, яка лапами ловитиме сходи Starship.

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Starship SN9. Фото: REUTERS/Gene Blevins

Однак Макс поки далекий від завершення своєї мрії висадити людину на Марсі. За його словами, нам потрібно ще від 5 до 10 років. Тим паче що SpaceX заборонили запуски Starship як мінімум до весни.