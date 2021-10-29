Вертикальные пылесосы от LG: почему их называют революционными

Традиционные громоздкие пылесосы уходят в прошлое. Современные домохозяйки предпочитают удобные в использовании беспроводные вертикальные пылесосы

Вертикальные пылесосы LG можно использовать для разных задач

С вертикальным пылесосом больше не нужно таскать за собой провод, возиться с грязными мешками после уборки. А новинки от LG настолько эффективны и универсальны, что с легкостью заменят все обычные модели и превратят уборку в удовольствие.

Пора с ними познакомиться, тем более, что новые модели уже появились в продаже в Украине.

Где можно применять вертикальные пылесосы

Модели A9ESSENTIAL и A9-LITE убирают пыль и мусор с твердых поверхностей, ковров, мебели и имеют дополнительные насадки для деликатных задач. С легкостью можно почистить клавиатуру или даже салон автомобиля.

Мощность всасывания составляет от 23 до 140 Вт в зависимости от режима работы. Этого достаточно, чтобы вычистить грязь, глубоко въевшуюся в ковровые покрытия, не говоря уже о плитке или ламинате.

Как работает вертикальный пылесос

В отличие от обычных пылесосов, в вертикальных мощность подается прямо на щетку. В моделях от LG идет специальная насадка Power Drive Direct Nozzle, которая имеет встроенный двигатель, обеспечивающий одинаково эффективный забор мусора как с гладкого пола, так и с ковров.

А технология щетки Anti-tangle легко убирает шерсть домашних животных и минимизирует запутывание волос.

В чем его особенность

В новых моделях вертикальных пылесосов LG применила вакуумную технологию воздушного потока AEROSCIENCE собственной разработки.

Система использует мощные мини-вихри воздуха для отделения частиц пыли, а инверторный двигатель вращает вентилятор с такой скоростью, что сильные потоки воздуха без проблем извлекают даже глубокие загрязнения.

Сколько работает на одном заряде

Время работы пылесоса A9-LITE составляет 40 минут в обычном режиме, девять минут – в усиленном и шесть в максимально мощном турбо.

Модель A9ESSENTIAL комплектуется дополнительным литий-ионным аккумулятором Dual PowerPack, удваивающим время работы, чтобы заряда хватило для полной уборки большого двухэтажного дома.

При этом, пылесосы A9ESSENTIAL и A9-LITE полностью заряжаются за 3,5 часа.

Как защищает от пыли

Преимущество вертикальных пылесосов от LG – еще и в том, что, помимо уборки, они еще и улавливают аллергены. Пятиступенчатая система фильтрации HEPA позволяет улавливать до 99,9% мельчайших частиц пыли.

Также не нужно возиться с грязными мешками после уборки – почистить пылесборник можно одним нажатием, а затем достаточно промыть циклонный сетчатый фильтр под струей воды.

Почему удобно пользоваться и хранить

Благодаря телескопической трубке с четырьмя уровнями регулировки пылесос возможно подстроить под любой рост или задачи – от уборки пола и лестниц до подвесных полочек и мебели.

Дополнительный уровень комфорта создает эргономичный дизайн ручки Opti-balanced Handle, что снижает нагрузку на запястье и значительно облегчает работу.

На ней же располагаются кнопки управления пылесосом, с которыми справится даже ребенок. Чтобы начать работу, не нужно постоянно удерживать кнопку включения, достаточно одного легкого нажатия кнопки.

Вертикальный пылесос всегда будет под рукой благодаря трем вариантам размещения. Его можно повестить на стенку, поставить в угол или спрятать под диван.