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Управляется голосом и делает 2500 выстрелов в минуту. Чем хорош французский истребитель "Рафаль" (фото)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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4 июля, 16:18
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Самолет также оборудован системой предупреждения
Истребитель "Рафаль" совершил свой первый полет в 1986 году.
Истребитель "Рафаль" совершил свой первый полет в 1986 году. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает получать военную поддержку от стран Запада. Не успела еще Франция передать Вооруженным силам Украины шесть самоходных артиллерийских установок Caesar, как появились разговоры о том, что она могла бы передать и самолеты Rafale.

Военный аналитик из Австрии Том Купер рассказал телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на YouTube-канале "Украина 24", что эти самолеты сильно помогли бы Украине, хотя еще возникают некоторые нюансы.

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Сайт "Сегодня" выяснил, что особенного у этих французских самолетов.

Французский истребитель

Как отмечается, Дассо "Рафаль" ("Шквал") – это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией "Dassault Aviation". Самолет совершил первый полет в июле 1986 года, а был принят на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 году и 2006 году соответственно.

Сам самолет выполнен по динамической схеме с дополнительным высокорасположенным передним горизонтальным оперением, среднерасположенным треугольным в плане крылом с корневыми наплывами и двумя двигателями в хвостовой части фюзеляжа.

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Кроме этого, он оборудован системой предупреждения Thales SPECTRA, которая включает в себя предупреждение о лазерном облучении, о радиолокационном облучении, систему предупреждения о ракетной атаке DDM-NG (с 2012 года), состоящей из 2-х пассивных датчиков на киле.

Истребитель четвертого поколения "Рафаль". Фото – Википедия.
Истребитель четвертого поколения "Рафаль". Фото – Википедия.

Эта воздушная боевая машина успела повоевать в Афганистане, Ливии и во время операции по уничтожению ИГИЛ на Ближнем Востоке в 2015-2016 годах. Кроме Франции, этот истребитель находится на вооружении армий Египта, Индии и Катара. Также было известно об их заказе Хорватией, Индонезией и Грецией.

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Характеристики "Рафаля":

  • экипаж – 1-2 человека;
  • длина – 15,30 м;
  • размах крыла – 10,90 м;
  • высота – 5,30 м;
  • площадь крыла – 45,7 м²;
  • масса пустого – 10 000 кг;
  • нормальная взлетная масса – 14 710 кг;
  • максимальная взлётная масса – 24 500 кг;
  • масса полезной нагрузки – 9500 кг;
  • масса топлива во внутренних баках – 4700 кг;
  • масса топлива в ПТБ – 6700 кг;
  • двигатель – 2 × двухконтурных турбореактивных с форсажной камерой SNECMA M88-2-Е4;
  • сухая масса двигателя – 897 кг;
  • максимальная тяга – 2×5100 кгс;
  • тяга на форсаже – 2×7500 кгс;
  • температура газов перед турбиной – +1577 °C (1850 K);
  • максимальная скорость на большой высоте – ~2200 км/ч (M=1,8);
  • радиус – 1800 км;
  • боевой радиус – 1389 км в варианте подвески: 3 ПТБ, 2 УР MICA, 2 УР Мeteor, 6 LGB/PGM, 1 Navigation POD;
  • скороподъемность – >305 м/с (18 300 м/мин);
  • нагрузка на крыло – 326 кг/м²;
  • максимальная эксплуатационная перегрузка – −3,2/+9,0 g;
  • вооружение пушечное – 1×30 мм Nexter DEFA 791B (темп стрельбы 2500 выстр./мин), боезапас – 125 патронов типа APIT (бронебойно-зажигательный трассирующий) с донным взрывателем;
  • ракеты "воздух-воздух" – MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, "Мажик" II;
  • ракеты "воздух-поверхность" – ASMP и ASMPA средней дальности с ядерной боевой частью, "Апач", AM-39, Storm Shadow, AASM;
  • форсированная тяга – 7440 кгс;
  • удельный расход топлива: без форсажа – 0,875 кг на кгс в час, на форсаже – 1,75 кг на кгс в час;
  • наружный диаметр – 0,78 м;
  • длина двигателя – 3,5 м;
  • масса двигателя – 880 кг.

Также Rafale имеет полную "дисплей-кабину" (панель кабины пилотов самолета, включающая в себя электронные дисплеи и лишенная каких-либо механических указателей). Она была разработана по принципу слияния данных: для более простого управления центральный компьютер разумно выбирает и предоставляет пилотам на мониторы приоритетную информацию.

Для отображения информации, собранной из целого ряда датчиков по всему самолету, кабина оснащена широкоугольной голографической системой дисплеем (HUD), двумя главными плоскими цветными многофункциональными дисплеями (MFD), а также центральным коллимированным дисплеем. Эти дисплеи расположены так, чтобы минимизировать отвлечение пилотов от внешней среды. Некоторые экраны имеют сенсорный интерфейс для облегчения взаимодействия человека с компьютером.

Также у "Рафаля" есть система голосового управления полетом, позволяющая экипажу выполнять ряд операций через голосовые команды.

Минимальная стоимость одного Rafale F4 в базовой комплектации составляет примерно $85 млн, а в улучшенной – до $124 млн.

Интересно, что самолет также присутствует и в компьютерных играх – например, в авиасимуляторе Jane's Fighters Anthology и серии игр для ПК и консолей Ace Combat.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что США передадут Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Также мы писали об американских реактивных системах залпового огня HIMARS, которые уже изо всех сил бьют по оккупантам, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал яркую работу польских "Крабов" на фронте.

Павел Чернышук
Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня Больше статей автора
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