Керується голосом і робить 2500 пострілів за хвилину. Чим добрий французький винищувач "Рафаль" (фото)

Україна продовжує отримувати військову підтримку від країн Заходу. Не встигла ще Франція передати Збройним силам України шість самохідних артилерійських установок Caesar, як з'явилися розмови про те, що вона могла б передати літаки Rafale.
Військовий аналітик з Австрії Том Купер розповів телеведучому Олегу Панюті для авторського проєкту "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24", що ці літаки дуже допомогли б Україні, хоча ще виникають деякі нюанси.
Сайт "Сьогодн" з'ясував, що особливого у цих французьких літаків.
Французький винищувач
Як відзначається, Дассо "Рафаль" ("Шквал") – це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією "Dassault Aviation". Літак здійснив перший політ у липні 1986 року, а був прийнятий на озброєння ВМС та ВПС Франції у 2004 році та 2006 році відповідно.
Сам літак виконаний за динамічною схемою з додатковим високорозташованим переднім горизонтальним оперенням, середньорозташованим трикутним у плані крилом із кореневими напливами та двома двигунами у хвостовій частині фюзеляжу.
Крім цього, він обладнаний системою попередження Thales SPECTRA, яка включає попередження про лазерне опромінення, радіолокаційне опромінення, систему попередження про ракетну атаку DDM-NG (з 2012 року), що складається з 2-х пасивних датчиків на кілі.
Ця повітряна бойова машина встигла повоювати в Афганістані, Лівії та під час операції зі знищення ІДІЛ на Близькому Сході у 2015-2016 роках. Крім Франції, цей винищувач перебуває на озброєнні армій Єгипту, Індії та Катару. Також було відомо про їхнє замовлення Хорватією, Індонезією та Грецією.
Характеристики "Рафаля":
- екіпаж – 1-2 особи;
- довжина – 15,30 м;
- розмах крила – 10,90 м;
- висота – 5,30 м;
- площа крила – 45,7 м²;
- маса порожнього – 10 000 кг;
- нормальна злітна маса – 14 710 кг;
- максимальна злітна маса – 24 500 кг;
- маса корисного навантаження – 9500 кг;
- маса палива у внутрішніх баках – 4700 кг;
- маса палива у ПТБ – 6700 кг;
- двигун – 2× двоконтурні турбореактивні з форсажною камерою SNECMA M88-2-Е4;
- суха маса двигуна – 897 кг;
- максимальна тяга – 2×5100 кгс;
- тяга на форсажі – 2×7500 кгс;
- температура газів перед турбіною – +1577 °C (1850 K);
- максимальна швидкість великій висоті – ~2200 км/год (M=1,8);
- радіус – 1800 км;
- бойовий радіус – 1389 км у варіанті підвіски: 3 ПТБ, 2 УР MICA, 2 УР Мeteor, 6 LGB/PGM, 1 Navigation POD;
- скоропідйомність – >305 м/с (18 300 м/хв);
- навантаження на крило – 326 кг/м²;
- максимальне експлуатаційне навантаження – −3,2/+9,0 g;
- озброєння гарматне – 1×30 мм Nexter DEFA 791B (темп стрільби 2500 постр./хв), боєзапас – 125 набоїв типу APIT (бронебійно-запальний трасуючий) із донним підривником;
- ракети "повітря-повітря" – MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, "Мажик" II;
- ракети "повітря-поверхня" – ASMP та ASMPA середньої дальності з ядерною бойовою частиною, "Апач", AM-39, Storm Shadow, AASM;
- форсована тяга – 7440 кгс;
- питома витрата палива: без форсажу – 0,875 кг на кгс на годину, на форсажі – 1,75 кг на кгс на годину;
- зовнішній діаметр – 0,78 м;
- довжина двигуна – 3,5 м;
- маса двигуна – 880 кг.
Також Rafale має повну "дисплей-кабіну" (панель кабіни пілотів літака, що включає електронні дисплеї та позбавлена будь-яких механічних покажчиків). Вона була розроблена за принципом злиття даних: для простішого керування центральний комп'ютер розумно вибирає та надає пілотам на монітори пріоритетну інформацію.
Для відображення інформації, зібраної з цілого ряду датчиків по всьому літаку, кабіна оснащена ширококутною голографічною системою дисплеєм (HUD), двома головними плоскими кольоровими багатофункціональними дисплеями (MFD), а також центральним дисплеєм, що колімірується. Ці дисплеї розташовані так, щоб мінімізувати відволікання пілотів від зовнішнього середовища. Деякі екрани мають сенсорний інтерфейс для полегшення взаємодії людини з комп'ютером.
Також "Рафаль" має систему голосового управління польотом, що дозволяє екіпажу виконувати ряд операцій через голосові команди.
Мінімальна вартість одного Rafale F4 у базовій комплектації становить приблизно $85 млн, а в покращеній – до $124 млн.
Цікаво, що літак також присутній і в комп'ютерних іграх – наприклад, в авіасимуляторі Jane's Fighters Anthology та серії ігор для ПК та консолей Ace Combat.
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