Удивительное открытие: шимпанзе научились лечить друг друга насекомыми

Такое поведение одного животного, наносящего лекарство на рану другого, никогда ранее не наблюдалось.
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Исследователи стали свидетелями нескольких случаев такого поведения в сообществе из 45 шимпанзе в национальном парке Лоанго в Габоне, пишет CNN.
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Уже известно, что медведи, слоны и даже пчелы занимаются самолечением от паразитов и болезней.
Самолечение, когда используются части растений для борьбы с патогенами или паразитами – наблюдалось у многих видов, включая насекомых, рептилий и птиц, говорят ученые.
Шимпанзе и бонобо глотают листья растений, обладающих противопаразитарными свойствами, и жуют горькие листья, химические свойства которых убивают кишечных паразитов.
Но это первый зарегистрированный случай, когда животные наносили на открытые раны другую животную материю – насекомых.
Команда каталогизировала 76 случаев использования шимпанзе насекомых на своих ранах и ранах сородичей за 15 месяцев, с ноября 2019 года по февраль 2021 года.
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