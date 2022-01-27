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Лягушке отрастили ампутированную лапу: на очереди человек

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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27 января, 14:08
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Лягушка смогла отрастить потерянную ногу после лечения коктейлем лекарств, теперь ученые надеются применить ту же технологию к людям
Лягушке отрастили функциональную ногу
Лягушке отрастили функциональную ногу

Лекарство вводили лягушке в течение суток, сама регенерация заняла 18 месяцев, что стало значительным шагом вперед для регенеративной медицины.

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В будущем лекарства можно будет использовать для включения способностей к регенерации у пациентов-людей для восстановления тканей или органов, пишет The Guardian.

Кто может регенерировать

Как объяснили ученые, эксперимент показал, что лягушки, другие животные и люди могут иметь дремлющие регенеративные способности, которые можно активировать.

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Морская звезда может регенерировать свои конечности полностью, фото Pixabay

Многие существа способны полностью регенерировать по крайней мере некоторые конечности – например, саламандры, морские звезды, крабы и ящерицы.

А плоских червей можно даже разрезать на части, каждая из которых реконструирует целый организм.

Почему у людей не отрастают ноги

У людей тоже есть некоторые способности к регенерации: печень может вырасти до полного размера после того, как ее разделили пополам, а у детей даже могут вырасти кончики пальцев.

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Однако у человека невозможно восстановить потерю большой сложной конечности никаким естественным процессом.

То, что защищает человека от смерти из-за кровопотери, не дает ноге регенерировать, фото Pixabay

Быстрое образование рубцовой ткани, которое защищает человека от кровопотери, инфекции и смерти, также препятствует повторному росту.

Как регенерировать человека

Тем не менее, эксперимент на лягушке смог приостановить образование рубцовой ткани и регенерировал конечность, которую она может использовать для плавания.

Покрытие открытой раны жидкой средой с правильным коктейлем лекарств может дать необходимые сигналы для запуска регенеративного процесса и у людей, думают исследователи.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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