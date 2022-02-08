Дивовижне відкриття: шимпанзе навчилися лікувати один одного комахами

Така поведінка однієї тварини, що наносить ліки на рану іншої, ніколи раніше не спостерігалося.
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Дослідники стали свідками кількох випадків такої поведінки у спільноті з 45 шимпанзе у національному парку Лоанго у Габоні, пише CNN.
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Вже відомо, що ведмеді, слони та навіть бджоли займаються самолікуванням від паразитів та хвороб.
Самолікування, коли використовуються частини рослин для боротьби з патогенами чи паразитами – спостерігалося у багатьох видів, включаючи комах, рептилій та птахів, кажуть вчені.
Шимпанзе та бонобо ковтають листя рослин, які мають протипаразитарні властивості, і жують гірке листя, хімічні властивості яких вбивають кишкових паразитів.
Але це перший зареєстрований випадок, коли тварини наносили на відкриті рани іншу тваринну матерію – комах.
Команда каталогізувала 76 випадків використання шимпанзе комах на ранах і ранах родичів за 15 місяців, з листопада 2019 року до лютого 2021 року.
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