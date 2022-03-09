Twitter предоставит россиянам доступ в обход блокировки Роскомнадзора

Такие меры компания приняла после блокировки Twitter в России. Роскомнадзор запретил работу сети в РФ, ссылаясь на распространение "недостоверной" информации.
Сеть Tor также была добавлена на страницу поддерживаемых браузеров Twitter.
Onion-сервисы иногда называют скрытыми сервисами или сервисами "даркнета". Последний часто связывают с незаконной и даже криминальной деятельностью, но ряд вполне легальных веб-сайтов предлагает специальные версии Tor, пишет theverge.com.
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Tor шифрует веб-трафик и направляет его через ряд серверов, чтобы скрыть идентифицирующую информацию о пользователях. Это популярный способ доступа к сайтам, которые подлежат интернет-цензуре, и это сделало его особенно актуальным после вторжения России в Украину.
Ранее мы писали, что в России окончательно запретили Facebook. Это был ответный ход на блокировку пропагандистских каналов.