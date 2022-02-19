Спутники США внимательно следят за войсками России вокруг Украины

Коммерческие спутниковые снимки стали повсеместными в американских СМИ по мере роста геополитической напряженности из-за возможного вторжения в Украину

Спутники США следят за войсками РФ

Изображения часто позиционируются как платформы климатической разведки, но также используются в менее рекламируемых целях национальной безопасности.

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Многие спутниковые компании делятся своими снимками с Национальным агентством геопространственной разведки, разведывательным агентством и так далее, пишет yahoo.

Другие агентства министерства обороны также участвуют в этом процессе, например, Национальное разведывательное управление.

Основным источником финансирования почти всего сектора коммерческих спутниковых изображений в настоящее время является сообщество национальной безопасности.

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Именно эти снимки были ключом к усилиям администрации Байдена по перехвату информационной инициативы в продолжающемся конфликте.

Так, в среду вечером администрация Байдена обвинила Россию в том, что она не вывела некоторые силы, заявив, что Москва просто передислоцирует и даже усиливает их.

На снимках, в том числе, запечатлено недавнее строительство моста у границы между Беларусью и Украиной и прибывшие ударные вертолеты на различные базы.

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Ранее исследователи широко использовали изображения Planet, например, для наблюдения за ядерными программами Северной Кореи и Ирана.

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Теперь они нацеливаются на границы Украины, делятся и анализируют изображения через социальные сети.

Ранее вице-президент Камала Харрис рассказала, каким образом действует политическое руководство России в переговорах вокруг Украины, и как этому противостоять.