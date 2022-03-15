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Система распознавания лиц будет идентифицировать российских солдат по фото из Вконтакте

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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15 марта, 14:48
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Министерство обороны Украины начало использовать технологию распознавания лиц Clearview AI по предложению американского старпата, чтобы идентифицировать российских оккупантов
Система сможет распознавать лица российских солдат
Система сможет распознавать лица российских солдат / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украина получила бесплатный доступ к мощной поисковой системе Clearview AI, что позволяет властям проверять подозрительных людей, например, на контрольно-пропускных пунктах.

Эта база данных может помочь Украине легче идентифицировать погибших, нежели пытаться сопоставить отпечатки пальцев, и работает, даже если есть повреждения лица. Также система поможет распознавать фейки и бороться с дезинформацией.

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Основатель Clearview сказал, что в базе данных компании есть более 2 миллиардов изображений из российской социальной сети "ВКонтакте", а в общей сложности она насчитывает более 10 миллиардов фотографий, пишет cnbc.com.

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