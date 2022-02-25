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Разработчики игр Ведьмак и Cyberpunk 2077 пожертвовали около 7 млн гривень на нужды украинской армии

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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25 февраля, 19:44
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Польская компания-разработчик компьютерных игр выделила круглую сумму в помощь Украине
Компания-разработчик игр "Ведьмак" и "Cyberpunk 2077" пожертвовала 1 млн злотых украинской армии
Компания-разработчик игр "Ведьмак" и "Cyberpunk 2077" пожертвовала 1 млн злотых украинской армии / Фото: скриншот

Представители компании CD Projekt RED заявили, что не могут оставаться равнодушными "перед лицом такой несправедливости".

Недавнее вторжение в Украину – наших друзей и соседей – повергло нас в шок и возмущение. В знак солидарности со всеми жертвами этого акта агрессии группа CD PROJEKT решила поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи, пожертвовав 1 миллион злотых на благотворительность, – сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании.

CD Projekt RED также обратились к пользователям с просьбой помочь Украине всем, чем возможно. "Вместе мы можем иметь огромное значение", – говорится в сообщении.

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Скриншот: twitter.com/CDPROJEKTRED

Что такое CD Projekt RED

Это польская компания, создатель игр по мотивам серии романов "Ведьмак" Анджея Сапковского. В 2020-м CD Projekt RED также выпустили экшен игру Cyberpunk 2077.

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"Сегодня" также писали, что Украина получила боеприпасы от Польши.

Помощь ВСУ

Ранее сообщалось, что "Дія" запустила обновленную услугу — "Повернись живим", которая позволяет потратить на помощь украинской армии деньги с "єПідтримки", то есть ту самую 1000 грн за вакцинацию.

Средства можно перевести через Portmone по ссылке.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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