Представлен карманный дрон для селфи по цене смартфона

Мини-дрон взлетает с руки пользователя и самостоятельно делает фото и видео

Выпущен специальный дрон для селфи / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания Snap представила свой первый дрон с камерой Pixy для создания памятных видео и фото, которые будут автоматически загружаться в Snapchat Memories.

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Мини-дрон может работать в нескольких режимах полета – зависание, орбита, раскрытие, избранное и отслеживание. При этом Pixy снимает видео с разрешением 2,7К (2704 x 1520 точек) и делает 15-мегапиксельные фотоснимки.

Весь контент будет автоматически сохраняться в Snapchat Memories, а оттуда вы можете брать свои фото и видео для размещения в других сервисах.

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Миниатюрные летательные аппараты весят всего 100 граммов, а их полеты начинаются и заканчиваются на ладони пользователя. По заверениям производителя, дрон на одной зарядке может выполнить до восьми таких взлетов. В комплект, к слову, входит дополнительный аккумулятор.

Pixy уже доступен для покупки в США и Франции за 230 долларов (6 980 грн), но время доставки в настоящее время составляет 16 недель, пишет digitaltrends.com.