Из человека – в киборги: распечатанное на 3-D принтере ухо успешно пересадили женщине

Компания 3DBio Therapeutics из Квинса напечатала на 3-D принтере ухо, используя собственные клетки пациентки. Ухо успешно пересадили, но приживется ли – вопрос

Распечатанное на 3-D принтере ухо биотехнологи успешно пересадили женщине / Фото: interestingengineering, freepik.com

Американская биотехнологическая компания только что объявила об успешной пересадке распечатанного на 3D-принтере человеческого уха пациенту, о чем первоначально сообщила The New York Times . Компания 3DBio Therapeutics из Квинса напечатала ухо, используя собственные клетки пациента.

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3D-печатное ухо было изготовлено по форме, которая точно соответствовала настоящему левому уху женщины / Фото: interestingengineering

По данным 3DBio Therapeutics, 3D-печатное ухо было изготовлено по форме, которая точно соответствовала левому уху женщины. После завершения ухо было успешно пересажено на голову пациента в марте этого года.

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По словам компании, ухо будет продолжать регенерировать хрящевую ткань с течением времени, придавая ему вид и ощущение естественного уха.

Отвечая на вопрос безопасности использования искусственных органов, 3DBio заявила, что федеральные регулирующие органы пересмотрели дизайн исследования и установили строгие производственные стандарты. Данные будут опубликованы в медицинском журнале, когда исследование будет завершено в установленном порядке.

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