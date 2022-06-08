Гринпису и не снилось: крупнейшая в мире паровая электростанция появится на Среднем Востоке

Новая эко-электростанция поможет горнодобывающей компании сократить выбросы углерода, которые отравляют экологию при производстве алюминия на около 600 000 тонн в год,

Крупнейшая в мире паровая электростанция появится на Среднем Востоке / Фото: interestingengineering

Горнодобывающая компания MA'ADEN из Саудовской Аравии и GlassPoint, американский поставщик решений для солнечной энергетики, подписали первоначальную сделку по строительству крупнейшей в мирепаровой электростанции на солнечной энергии.

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По данным Arab News , новый объект поможет горнодобывающей компании сократить выбросы углерода примерно на 600 000 тонн в год. Новая солнечная тепловая электростанция MA'ADEN Solar 1 будет расположена в Рас-эль-Хайре, Саудовская Аравия, и будет использовать энергию солнца для производства пара.

Новая эко-электростанция сократит выбросы углерода примерно на 600 000 тонн в год / Фото: interestingengineering

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В рамках сделки GlassPoint будет поставлять MA'ADEN промышленный солнечный пар, который будет использоваться для производства алюминия на заводе по переработке бокситов. Большинство нефтеперерабатывающих заводов используют уголь или газ для кипячения воды, чтобы получить пар, который идет на переработку бокситов.

Это является первым этапом производства алюминия. Для сравнения, GlassPoint будет использовать большие изогнутые зеркала, висящие внутри теплиц, чтобы отражать солнечный свет на трубы, чтобы вода внутри могла кипеть и образовывать пар.

После постройки этот объект станет крупнейшей промышленной солнечной паровой электростанцией в мире и первой развернутой как в Саудовской Аравии, так и в цепочке поставок алюминия.

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