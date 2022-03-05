Дизайнеры плачут: Adobe ушел из России

Список компаний, ушедших из России пополнился еще одним гигантом. Adobe объявил, что прекратит продажи своих сервисов, а уже проданные лицензии будут действовать до конца срока без права продления.
Россияне могут попрощаться с Photoshop, Premiere, Illustrator и Lightroom.
"В течение последних нескольких дней мы продолжали быть свидетелями неспровоцированных нападений на Украину и трагической гибели невинных людей.
Образы ужасающие и душераздирающие. Поскольку мы видим, как разворачивается эта трагедия, мы считаем, что несем ответственность за то, чтобы наши продукты и услуги не использовались для поддержки этой незаконной войны", – заявил глава Adobe.
Читайте также:
Далее по теме
- Когда может пройти третий раунд переговоров с РФ: СМИ назвали дату
- Закройте небо! Как регионы добиваются от НАТО бесполетной зоны над Украиной
- Российские олигархи один за одним вывозят ценности в Дубай – СМИ
- "Наваляли кучу техники": под Николаевом ВСУ разгромили оккупантов
- В Одесской области уничтожены два вражеских истребителя