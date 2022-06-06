Большинство умрет, не увидев это: как Венера зрелищно "прогулялась" по Солнцу

Прошло ровно 10 лет с момента последнего транзита Венеры сквозь диск Солнца – наблюдать фазы этой планеты, которые случаются порой раз в столетие, удается не каждому

Венера зрелищно «прогулялась» по Солнцу , в следующий раз увидеть ее фазы можно только в 2117 году / Фото: www.space.com

Транзит Венеры 2012 года длился более шести с половиной часов, начиная с 5 июня и заканчивая следующим днем, при этом видимость была сосредоточена над Тихим океаном. Движение планеты широко видели в США, Европе, Восточной Африке, Азии и Австралазии.

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Его современник Иоганн Кеплер позже опубликовал самые точные в мире таблицы Солнечной системы, основанные на лучших доступных ему наблюдениях. Эти документы были долгожданными и очень хорошими, но не идеальными. В 1639 году английский астроном Иеремия Хоррокс усовершенствовал таблицы Кеплера, используя свои собственные наблюдения и способности к математике.

С тех пор произошло только шесть прохождений Венеры: в 1761 году (как и предсказывал Кеплер), 1769, 1874, 1882, 2004 и 2012 годах. Они происходят парами, разделенными восемью годами, но с интервалом более века между каждым набором.

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Видимая ширина Венеры составляла около 3% ширины Солнца и была хорошо видна обычным наблюдателям / Фото: www.space.com

Следующий транзит Венеры не произойдет до 2117 года, и, помня об этом, я астрономы приложили усилия, чтобы полностью засвидетельствовать последний транзит, который состоялся ровно 10 лет назад.

Хотя ученые теперь уверены в небесных расстояниях, именно эта потребность поймать что-то редкое и впечатляющее объединила так много людей, чтобы максимально использовать транзит Венеры 10 лет назад. В конце концов, лишь очень небольшое число из нас, кто был свидетелем транзита 2012 года, проживет достаточно долго, чтобы увидеть следующий, в 2117 году.

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