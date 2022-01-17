Samsung проти Xiaomi: ТОП-10 найпопулярніших смартфонів початку 2022

Третю позицію зайняв Xiaomi 12 Pro, поступившись срібною медалью OnePlus, який, без сумніву, став головним анонсом другого тижня 2022 року.
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Samsung Galaxy A52s та Apple iPhone 13 Pro Max піднялися на четверте та п'яте місця відповідно, а Xiaomi 11i HyperCharge посів шосте місце, пише GSMArena.
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Серед моделей, якими найчастіше цікавилися, Redmi Note 11 Pro піднявся до сьомого місця, Realme GT2 Pro – опустився до восьмого, тим часом у десятку найкращих повернувся Galaxy A12.
Рейтинг ТОП-10 завершив Redmi Note 10 Pro, довівши число найпопулярніших Xiaomi у списку до чотирьох. Samsung, зі свого боку, до списку потрапило три.
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З топу випали два телефони, які раніше теж були в десятці – Vivo V23 Pro і Xiaomi 12 – вони, очевидно, поступилися місцем новачкам.
Перелік ТОП-10 найпопулярніших смартфонів виглядає так:
- Samsung Galaxy S21 FE 5G
- OnePlus 10 Pro
- Xiaomi 12 Pro
- Samsung Galaxy A52s 5G
- Apple iPhone 13 Pro Max
- Xiaomi 11i HyperCharge
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro
- Realme GT2 Pro
- Samsung Galaxy A12
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Нагадаємо, раніше ми писали про семи крутих гаджетах , якими можна керувати за допомогою смартфона