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Німецький автопром рухнув – це наслідки війни в Україні

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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28 березня, 14:07
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Зупинка автогігантів загрожує Німеччині економічним колапсом
Німецький автопром зупинився через війну в Україні
Німецький автопром зупинився через війну в Україні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Ми вже писали, що заводи Volkswagen та BMW зупинилися через війну в Україні Але ситуація в німецькому автопромі дуже серйозна.

Причиною цього є безпрецедентна нестача матеріалів, насамперед кабельних джгутів з України. Також дається взнаки дефіцит неону, який теж постачався з України та Росії.

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Але якщо з неоном можна знайти інших постачальників, то замінити проводку найближчим часом не так вже й легко.

По-перше, жоден німецький виробник не готовий переходити до альтернативних джерел. А по-друге, навіть якби джгути могли виготовлятися за межами України, потужностей не вистачило б.

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За наявними даними, німецький автопром отримує з України 80 відсотків джгутів дротів, а деякі виробники – до 100 відсотків, пише n-tv.de.

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Джгути проводів з України нині незамінні для автомобілів німецького виробництва. Складність у тому, що вони не є стандартним продуктом, а виробляються під конкретного замовника та модель автомобіля.

Проводку неможливо додати до вже зібраного кузова, тому зупиняється весь ланцюжок зі збирання авто, а це тисячі робочих місць.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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