Немецкий автопром рухнул – это последствия войны в Украине

Остановка автогигантов грозит Германии экономическим коллапсом

Немецкий автопром остановился из-за войны в Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Мы уже писали, что заводы Volkswagen и BMW остановились из-за войны в Украине, но ситуация в немецком автопроме очень серьезная.

Причиной этого является беспрецедентная нехватка материалов, в первую очередь, кабельных жгутов из Украины. Также сказывается дефицит неона, который тоже поставлялся из Украины и России.

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Но если с неоном можно найти других поставщиков, то заменить проводку в ближайшее время не так уж легко.

Во, первых, ни один немецкий производитель не готов переходить к альтернативным источникам. А во-вторых, даже если бы жгуты могли производиться за пределами Украины, мощностей не хватило бы.

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По имеющимся данным, немецкий автопром получает из Украины 80 процентов жгутов проводов, а некоторые производители – до 100 процентов, сообщает n-tv.de.

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Жгуты проводов из Украины в настоящее время незаменимы для автомобилей немецкого производства. Сложность в том, они не являются стандартным продуктом, а производятся под конкретного заказчика и модель автомобиля.

Проводку невозможно добавить в уже собранный кузов, поэтому останавливается вся цепочка по сбору авто, а это тысячи рабочих мест.