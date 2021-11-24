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Зонд "Паркер" приблизился к Солнцу на рекордное расстояние

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
24 ноября, 14:44
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Солнечный зонд пролетел рекордно близко от звезды и не сгорел, еще ближе он планирует добраться к декабрю 2024
Солнечный зонд максимально приблизился к Солнцу
Солнечный зонд максимально приблизился к Солнцу

Зонд "Паркер" во время своего 10 облета Солнца вблизи набрал максимальную скорость и оказался на максимально близком расстоянии к поверхности звезды. Ранее ученые обнаружили планету, по температуре близкую к звезде.

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Всего "Паркер" побил два рекорда: скорость зонда составила 163 км/с (586 тыс. км/ч), а расстояние до фотосферы – 8,5 млн км, передает Space.

Зонд был запущен в 2018 году с целью изучения Солнца. Одна из задач космического аппарата NASA – понять, как Солнце создает "космическую погоду".

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Последняя влияет, к примеру, на работу спутников, полярные сияния, на астронавтов на МКС и так далее.

Пытаясь спасти зонд от сгорания при приближении к Солнцу, инженеры разработали специальное теплозащитное покрытие, назвав его "гигантским фрисби".

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По мере приближения объекта к звезде выяснилось, что возле нее – значительно больше пыли, чем предполагалось. Но зонд сможет выдержать и это испытание, заверяют ученые.

Они надеются на новые рекорды, которые мог бы установить "Паркер" – после того, как он совершит два облета Венеры в 2023 и в 2024 году.

Уже в декабре 2024 года космический аппарат должен приблизиться к Солнцу на расстояние в 6,2 млн км и набрать скорость в более чем 690 тысяч километров в час.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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