Солнечный зонд пролетел рекордно близко от звезды и не сгорел, еще ближе он планирует добраться к декабрю 2024

Солнечный зонд максимально приблизился к Солнцу

Зонд "Паркер" во время своего 10 облета Солнца вблизи набрал максимальную скорость и оказался на максимально близком расстоянии к поверхности звезды. Ранее ученые обнаружили планету, по температуре близкую к звезде.

Читайте также: Ученые предупредили о зондах инопланетян по всей галактике

Реклама

Всего "Паркер" побил два рекорда: скорость зонда составила 163 км/с (586 тыс. км/ч), а расстояние до фотосферы – 8,5 млн км, передает Space.

Зонд был запущен в 2018 году с целью изучения Солнца. Одна из задач космического аппарата NASA – понять, как Солнце создает "космическую погоду".

Реклама

Последняя влияет, к примеру, на работу спутников, полярные сияния, на астронавтов на МКС и так далее.

Пытаясь спасти зонд от сгорания при приближении к Солнцу, инженеры разработали специальное теплозащитное покрытие, назвав его "гигантским фрисби".

Читайте также: NASA запустило космический корабль прямиком в астероид

Реклама

По мере приближения объекта к звезде выяснилось, что возле нее – значительно больше пыли, чем предполагалось. Но зонд сможет выдержать и это испытание, заверяют ученые.

Они надеются на новые рекорды, которые мог бы установить "Паркер" – после того, как он совершит два облета Венеры в 2023 и в 2024 году.

Уже в декабре 2024 года космический аппарат должен приблизиться к Солнцу на расстояние в 6,2 млн км и набрать скорость в более чем 690 тысяч километров в час.